С карты ВКО могут исчезнуть два села

Проект соответствующего решения опубликован на сайте областного маслихата.

Согласно документу, село Шубарагаш планируют включить в состав села Жамбыл, а Кундызды — в состав села Новохайрузовка. Причина — малое количество жителей и отсутствие социальной инфраструктуры.

Жители признаются, что подобное решение было ожидаемым.

— Раньше у нас было больше людей, работала школа, ферма. Сейчас остались единицы, в основном пожилые. Тяжело жить, магазинов нет, зимой дороги заметает, — поделились сельчане.

В акимате Катон-Карагайского района пояснили, что упразднение не приведет к ухудшению условий для оставшихся жителей.

— Переселение в состав более крупных населенных пунктов позволит людям пользоваться объектами социальной сферы — школами, ФАПом, магазинами, дорогами. Это административная мера, направленная на оптимизацию и улучшение обслуживания населения, — отметили в районном акимате.

Вопрос об упразднении сел будет рассмотрен на ближайшей сессии областного маслихата после обсуждения и согласования с жителями.

Ранее мы рассказывали, что в Восточном Казахстане могут исчезнуть еще 30 сел. Пять из них уже упразднили.