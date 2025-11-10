С карты ВКО могут исчезнуть два села
В Восточном Казахстане рассматривается вопрос об упразднении двух малонаселенных пунктов — Шубарагаш в Катон-Карагайском районе и Кундызды в районе Улкен Нарын, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект соответствующего решения опубликован на сайте областного маслихата.
Согласно документу, село Шубарагаш планируют включить в состав села Жамбыл, а Кундызды — в состав села Новохайрузовка. Причина — малое количество жителей и отсутствие социальной инфраструктуры.
Жители признаются, что подобное решение было ожидаемым.
— Раньше у нас было больше людей, работала школа, ферма. Сейчас остались единицы, в основном пожилые. Тяжело жить, магазинов нет, зимой дороги заметает, — поделились сельчане.
В акимате Катон-Карагайского района пояснили, что упразднение не приведет к ухудшению условий для оставшихся жителей.
— Переселение в состав более крупных населенных пунктов позволит людям пользоваться объектами социальной сферы — школами, ФАПом, магазинами, дорогами. Это административная мера, направленная на оптимизацию и улучшение обслуживания населения, — отметили в районном акимате.
Вопрос об упразднении сел будет рассмотрен на ближайшей сессии областного маслихата после обсуждения и согласования с жителями.
Ранее мы рассказывали, что в Восточном Казахстане могут исчезнуть еще 30 сел. Пять из них уже упразднили.