    02:40, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    С карты ВКО могут исчезнуть два села

    В Восточном Казахстане рассматривается вопрос об упразднении двух малонаселенных пунктов — Шубарагаш в Катон-Карагайском районе и Кундызды в районе Улкен Нарын, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цифровое неравенство: почему села ВКО все еще вне сети
    Фото: Kazinform

    Проект соответствующего решения опубликован на сайте областного маслихата.

    Согласно документу, село Шубарагаш планируют включить в состав села Жамбыл, а Кундызды — в состав села Новохайрузовка. Причина — малое количество жителей и отсутствие социальной инфраструктуры.

    Жители признаются, что подобное решение было ожидаемым.

    — Раньше у нас было больше людей, работала школа, ферма. Сейчас остались единицы, в основном пожилые. Тяжело жить, магазинов нет, зимой дороги заметает, — поделились сельчане.

    В акимате Катон-Карагайского района пояснили, что упразднение не приведет к ухудшению условий для оставшихся жителей.

    — Переселение в состав более крупных населенных пунктов позволит людям пользоваться объектами социальной сферы — школами, ФАПом, магазинами, дорогами. Это административная мера, направленная на оптимизацию и улучшение обслуживания населения, — отметили в районном акимате.

    Вопрос об упразднении сел будет рассмотрен на ближайшей сессии областного маслихата после обсуждения и согласования с жителями.

    Ранее мы рассказывали, что в Восточном Казахстане могут исчезнуть еще 30 сел. Пять из них уже упразднили.

     

