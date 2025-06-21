Еще 30 сел могут исчезнуть с карты ВКО

За последние десять лет в Восточном Казахстане упразднено 30 сельских населенных пунктов.

Еще в 30-ти сегодня насчитывается менее 50 человек в каждом, что не соответствует требованиям законодательства. К примеру, в районе Самар в селе Песчанка осталось всего три дома. Хотя это туристический регион. В селе Койтас в этом же районе — тоже меньше 50 жителей.

По данным акимата области, в ближайшие годы они также могут быть исключены из административной карты региона.

Процесс упразднения проводится в соответствии с Законом РК «Об административно-территориальном устройстве» и касается исключительно малочисленных сел. При этом, как подчеркивают в акимате, ни одно решение не принимается без учета мнения жителей.

— Каждое село — это история и судьбы людей. Поэтому обсуждение с местным населением — ключевой этап. Людей никто не переселяет принудительно, их дома потом входят в состав более крупного села. Это позволяет эффективнее управлять территориями и использовать бюджетные средства, — отмечают в областном управлении экономики и бюджетного планирования.

В 2024 году упразднены шесть населенных пунктов, в том числе села Калинино, Сметанино и станция Аврора в Глубоковском районе, а также три ауыла в Тарбагатайском районе. В каждом из них проживало от 10 до 60 человек.

С жителями 30 сел, что на грани исчезновения, сейчас ведется разъяснительная работа, проводятся встречи с населением. Среди наиболее уязвимых районов — Курчумский, где за последние десять лет исчезло уже 11 сел.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Работа есть — село живет

Главная причина оттока населения — отсутствие инфраструктуры и рабочих мест. Однако, по словам местных жителей, если появятся условия — сельчане готовы остаться, а некоторые даже вернуться.

— Если село опустеет, нам будет очень тяжело. Купить жилье в городе дорого. Куда мы поедем с двумя коровами? Лучше бы к нам людей привезли, — говорит жительница ауыла Кайнар Екатерина Бейсенбаева.

К слову, в Кайнаре осталось всего 14 семей.

В селе Аксуат пока сохраняется школа и есть интернет. Жители верят, что возможный запуск рыбозавода вдохнет в село новую жизнь.

— Если проект реализуют — село оживет! У нас 63 семьи, занимаемся рыболовством, есть дети, учатся 33 ученика. Но нужны рабочие места, — делится сельчанин Муратбек Аргынгазин.

Привлечение переселенцев — один из путей решения

В Курчумском районе действуют меры по переселению многодетных семей из южных областей страны. Для новоселов строят дома по программе «Одноэтажный Восток», открываются школы, фельдшерские пункты.

— В 2023 году к нам переехали семь семей — это 43 человека. В 2024 году приняли 35 человек. В этом году по квотам планировали 24 человека, но уже приехали 23. И еще хотят переехать 3 семьи, это 15 человек, — сообщили в акимате Курчумского района.

Такая же практика начала применяться в Самарском районе. По словам акима Серика Женисова, чтобы остановить вымирание сел, одних инфраструктурных мер недостаточно.

Фото: Kazinform

— Село не выживет без людей. Нужно привлекать инвесторов, которые будут развивать производство. Например, у нас есть потенциал для выпуска капсулированных кормов. Район находится в центре области, есть логистические возможности — и в сторону Усть-Каменогорска, и в Китай, к тому же по соседству область Абай, — отметил Серик Женисов.

В селе Жанажол, где насчитывается около 50 дворов, восстановление сельского клуба дало жителям надежду на будущее. Сейчас здесь активно готовятся к 100-летию ауыла.

— Если нет школы и клуба — молодежь не удержать. Хорошо, что сохранили начальные классы и восстановили клуб. Есть, где собираться, проводить праздники, — говорит местная жительница Майра Ниматова.

Общественники: надо возвращать тех, кто уехал

По мнению активистов, сохранить села помогут программы поддержки малого бизнеса, субсидии, развитие сельхозкооперации и целевые меры по возвращению уехавших.

— Если хотя бы 5–10% вернутся — это уже будет подмога. Когда-то в Чердояке и Сергеевке были школы, фермы, а теперь — пустота, — вспоминает житель села Курчум Калибек Долданов.

Власти надеются, что комплексный подход — от поддержки новых переселенцев до привлечения инвестиций — позволит сохранить на карте области те населенные пункты, где еще слышны детские голоса и идет сельская жизнь.

Ранее сообщалось, как будут оценивать потенциал сельских населенных пунктов в Казахстане.