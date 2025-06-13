Как будут оценивать потенциал сельских населенных пунктов в Казахстане
С 23 июня 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила оценки потенциала сельских населённых пунктов. Соответствующий приказ подписан заместителем Премьер-министра — министром национальной экономики 10 июня 2025 года, передает агентство Kazinform.
Оценка будет проводиться по четырём основным направлениям: экономическое, инфраструктурное, демографическое и геопространственное, которые включают 27 совокупных показателей.
Экономический блок
- Земельные ресурсы: пашня, пастбища, сенокосы.
- Деловая активность: количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства; количество хозяйствующих субъектов несельскохозяйственного бизнеса; наличие промышленного производства (либо крупного базового предприятия).
- Численность наемных работников.
- Степень удаленности от рынков сбыта.
- Развитие переработки сельхозпродукции.
- Потенциал хозяйств населения (товарная масса).
Инфраструктурный блок
- Централизованное водоснабжение.
- Протяженность до автомобильной дороги областного и/или республиканского значения.
- Внутрипоселковые дороги.
- Дошкольные и школьные учреждения.
- Медицинские учреждения.
- Мобильная связь.
- Широкополосный доступ в интернет.
Демографический блок
- Численность населения.
- Миграция населения.
- Долгосрочный потенциал населения: доля молодого (15-34 лет) населения от общей численности населения.
Геопространственный блок
- Туристические зоны.
- Экологические зоны.
- Приграничные сельские населенные пункты.
Основной целью критериев является определение опорных сельских населенных пунктов (СНП), которые рассматриваются в рамках кластеров, а также близлежащих (спутниковых) и приграничных СНП.
- Опорный СНП – благоустроенный сельский населенный пункт, в котором создается инфраструктура для обеспечения государственными и социальными услугами проживающему в нем населению и жителям прилегающих территорий, - говорится в документе.
Как формируются кластеры:
- В густонаселённых регионах (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области) – села, расположенные в пределах 15 километров друг от друга.
- В средненаселённых регионах (Абай, Жетысу, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, ЗКО, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, СКО, Улытау) – расстояние между сёлами до 25 километров.
- С учетом приоритетов социально-демографического развития при оценке потенциала СНП каждому из показателей установлен вес, который характеризует их значимость в сумме совокупного количества баллов. Наибольший вес имеют показатели экономического блока – суммарный наивысший балл 40, показатели инфраструктурного блока – 30 баллов, показатели демографического блока – 25 баллов, геопространственный блок – ± 5 баллов, - говорится в документе.
Для проведения комплексной оценки уровня социально-экономического развития СНП используются следующие источники: данные общегосударственных статистических наблюдений;информация, полученная от местных исполнительных органов;данные ведомственных статистических наблюдений;результаты социологических опросов.
В зависимости от общего количества набранных баллов сельские населённые пункты делятся на несколько категорий:
СНП с высоким и средним потенциалом развития:
- Опорные СНП сельских кластеров в густонаселенных регионах – от 60 баллов;
- Опорные СНП сельских кластеров в средненаселенных регионах – от 50 баллов.
СНП с низким потенциалом развития:
- СНП сельских кластеров в густонаселенных регионах – менее 60 баллов;
- СНП сельских кластеров в средненаселенных регионах – менее 50 баллов.
Приказ вступает в силу с 23 июня 2025 года.