Как будут оценивать потенциал сельских населенных пунктов в Казахстане

Оценка будет проводиться по четырём основным направлениям: экономическое, инфраструктурное, демографическое и геопространственное, которые включают 27 совокупных показателей.

Экономический блок

Земельные ресурсы: пашня, пастбища, сенокосы.

Деловая активность: количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства; количество хозяйствующих субъектов несельскохозяйственного бизнеса; наличие промышленного производства (либо крупного базового предприятия).

Численность наемных работников.

Степень удаленности от рынков сбыта.

Развитие переработки сельхозпродукции.

Потенциал хозяйств населения (товарная масса).

Инфраструктурный блок

Централизованное водоснабжение.

Протяженность до автомобильной дороги областного и/или республиканского значения.

Внутрипоселковые дороги.

Дошкольные и школьные учреждения.

Медицинские учреждения.

Мобильная связь.

Широкополосный доступ в интернет.

Демографический блок

Численность населения.

Миграция населения.

Долгосрочный потенциал населения: доля молодого (15-34 лет) населения от общей численности населения.

Геопространственный блок

Туристические зоны.

Экологические зоны.

Приграничные сельские населенные пункты.

Основной целью критериев является определение опорных сельских населенных пунктов (СНП), которые рассматриваются в рамках кластеров, а также близлежащих (спутниковых) и приграничных СНП.

- Опорный СНП – благоустроенный сельский населенный пункт, в котором создается инфраструктура для обеспечения государственными и социальными услугами проживающему в нем населению и жителям прилегающих территорий, - говорится в документе.

Как формируются кластеры:

В густонаселённых регионах (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области) – села, расположенные в пределах 15 километров друг от друга.

В средненаселённых регионах (Абай, Жетысу, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, ЗКО, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, СКО, Улытау) – расстояние между сёлами до 25 километров.

- С учетом приоритетов социально-демографического развития при оценке потенциала СНП каждому из показателей установлен вес, который характеризует их значимость в сумме совокупного количества баллов. Наибольший вес имеют показатели экономического блока – суммарный наивысший балл 40, показатели инфраструктурного блока – 30 баллов, показатели демографического блока – 25 баллов, геопространственный блок – ± 5 баллов, - говорится в документе.

Для проведения комплексной оценки уровня социально-экономического развития СНП используются следующие источники: данные общегосударственных статистических наблюдений;информация, полученная от местных исполнительных органов;данные ведомственных статистических наблюдений;результаты социологических опросов.

В зависимости от общего количества набранных баллов сельские населённые пункты делятся на несколько категорий:

СНП с высоким и средним потенциалом развития:

Опорные СНП сельских кластеров в густонаселенных регионах – от 60 баллов;

Опорные СНП сельских кластеров в средненаселенных регионах – от 50 баллов.

СНП с низким потенциалом развития:

СНП сельских кластеров в густонаселенных регионах – менее 60 баллов;

СНП сельских кластеров в средненаселенных регионах – менее 50 баллов.

Приказ вступает в силу с 23 июня 2025 года.