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    13:32, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Как будут оценивать потенциал сельских населенных пунктов в Казахстане

    С 23 июня 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила оценки потенциала сельских населённых пунктов. Соответствующий приказ подписан заместителем Премьер-министра — министром национальной экономики 10 июня 2025 года, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Акорда

    Оценка будет проводиться по четырём основным направлениям: экономическое, инфраструктурное, демографическое и геопространственное, которые включают 27 совокупных показателей.

    Экономический блок

    • Земельные ресурсы: пашня, пастбища, сенокосы.
    • Деловая активность: количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства; количество хозяйствующих субъектов несельскохозяйственного бизнеса; наличие промышленного производства (либо крупного базового предприятия).
    • Численность наемных работников.
    • Степень удаленности от рынков сбыта.
    • Развитие переработки сельхозпродукции.
    • Потенциал хозяйств населения (товарная масса).

    Инфраструктурный блок

    • Централизованное водоснабжение.
    • Протяженность до автомобильной дороги областного и/или республиканского значения.
    • Внутрипоселковые дороги.
    • Дошкольные и школьные учреждения.
    • Медицинские учреждения.
    • Мобильная связь.
    • Широкополосный доступ в интернет.

    Демографический блок

    • Численность населения.
    • Миграция населения.
    • Долгосрочный потенциал населения: доля молодого (15-34 лет) населения от общей численности населения.

    Геопространственный блок

    • Туристические зоны.
    • Экологические зоны.
    • Приграничные сельские населенные пункты.

    Основной целью критериев является определение опорных сельских населенных пунктов (СНП), которые рассматриваются в рамках кластеров, а также близлежащих (спутниковых) и приграничных СНП.

    - Опорный СНП – благоустроенный сельский населенный пункт, в котором создается инфраструктура для обеспечения государственными и социальными услугами проживающему в нем населению и жителям прилегающих территорий, - говорится в документе.

    Как формируются кластеры:

    • В густонаселённых регионах (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области) – села, расположенные в пределах 15 километров друг от друга.
    • В средненаселённых регионах (Абай, Жетысу, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, ЗКО, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, СКО, Улытау) – расстояние между сёлами до 25 километров.

    - С учетом приоритетов социально-демографического развития при оценке потенциала СНП каждому из показателей установлен вес, который характеризует их значимость в сумме совокупного количества баллов. Наибольший вес имеют показатели экономического блока – суммарный наивысший балл 40, показатели инфраструктурного блока – 30 баллов, показатели демографического блока – 25 баллов, геопространственный блок – ± 5 баллов, - говорится в документе.

    Для проведения комплексной оценки уровня социально-экономического развития СНП используются следующие источники: данные общегосударственных статистических наблюдений;информация, полученная от местных исполнительных органов;данные ведомственных статистических наблюдений;результаты социологических опросов.

    В зависимости от общего количества набранных баллов сельские населённые пункты делятся на несколько категорий:

    СНП с высоким и средним потенциалом развития:

    • Опорные СНП сельских кластеров в густонаселенных регионах – от 60 баллов;
    • Опорные СНП сельских кластеров в средненаселенных регионах – от 50 баллов.

    СНП с низким потенциалом развития:

    • СНП сельских кластеров в густонаселенных регионах – менее 60 баллов;
    • СНП сельских кластеров в средненаселенных регионах – менее 50 баллов. 

    Приказ вступает в силу с 23 июня 2025 года. 

    Теги:
    Село Правительство РК Миннацэкономики
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
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