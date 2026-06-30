Ряд нынешних депутатов войдет в состав Курултая – Президент

Часть депутатов продолжит деятельность в составе Курултая. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Курултай — важнейший символ Нового Казахстана. Поэтому в его состав должны войти истинные патриоты, инициативные и государственно мыслящие личности — то есть лучшие из лучших. Ведь именно по работе Курултая народ будет оценивать, насколько результативными оказались реформы, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также поблагодарил руководство и депутатов Сената и Мажилиса за добросовестную работу, отметив, что они последовательно отстаивали национальные интересы и поднимали наиболее актуальные вопросы, волнующие граждан.

Фото: Акорда

— Новый этап — это время новых возможностей. Думаю, что ряд депутатов перейдет в состав Курултая и продолжит трудиться во благо страны. Считаю, что и в Қазақстан Халық Кеңесі должны быть такие квалифицированные граждане, как вы, — заявил Глава государства.

В своем обращении на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев сказал, что предстоящие выборы в Курултай должны стать примером честной политической конкуренции, обозначив требования к комитетам будущего Курултая.

Также Глава государства заявил, что народ Казахстана должен быть творцом происходящих в стране перемен. Подробнее читайте здесь.