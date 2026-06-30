Президент РК обозначил требования к комитетам будущего Курултая

Депутаты Парламента восьмого созыва подготовили более двух тысяч депутатских запросов, провели свыше 30 правительственных часов и девять парламентских слушаний. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Президента, помимо принятия ключевых кодексов и законов, в центре внимания депутатского корпуса находился широкий круг вопросов государственного значения.

Глава государства отметил активную работу профильных комитетов обеих палат Парламента.

При этом Президент подчеркнул, что после перехода к однопалатному Курултаю структура его комитетов должна соответствовать основным направлениям государственной политики.

— В будущем, с учетом перехода к однопалатному Курултаю, структура его комитетов должна отражать ключевые векторы и приоритеты государственной политики, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что в течение всего срока полномочий депутаты последовательно развивали систему обратной связи с населением через партийные проекты и регулярные поездки в регионы.

По его словам, в ходе общественных приемов учитывались обращения граждан и принимались меры по решению наиболее актуальных вопросов.

Глава государства подчеркнул, что Парламент стал площадкой для взаимодействия с научным и экспертным сообществом.

— Парламент стал подлинным центром притяжения для авторитетных ученых, экспертов и гражданских активистов, — заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что важную роль в экспертном сопровождении законотворческой деятельности сыграли Клуб экспертов при Сенате и Общественная палата при Мажилисе, обеспечившие широкий общественный диалог и всестороннее обсуждение законопроектов.

Напомним, в Астане началось последнее в истории совместное заседание палат Парламента Казахстана.

Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов на заключительном пленарном заседании подвел итоги четвертой сессии VIII созыва, отметив принятие ряда ключевых законов по реализации новой Конституции, цифровизации, экономике и социальной сфере.

29 июня в Астане состоялось последнее заседание Сената Парламента РК, завершающее 30-летнюю историю верхней палаты.

Спикер палаты Маулен Ашимбаев также подвел итоги работы Сената за три десятилетия. По его словам, за это время состоялось более 890 пленарных заседаний, принято свыше 3,5 тысячи законов, более 350 из которых были инициированы депутатами Парламента.