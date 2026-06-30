Глава государства: Народ Казахстана должен быть творцом происходящих в стране перемен

По словам Президента, построение передового и справедливого государства невозможно без эффективно работающих общественных институтов.



— Именно поэтому я предложил учредить новый конституционный орган — Қазақстан Халық Кеңесі, который объединит представителей маслихатов, общественных советов, экспертных площадок и организаций гражданского общества. Халық Кеңесі возьмет на себя и функционал, который ранее находился в ведении Ассамблеи народа Казахстана. Таким образом, меняется структурный формат, но ни в коем случае не сама суть общенационального единства — магистрального направления нашей внутренней политики, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Халық Кеңесі — это первая в нашей истории диалоговая платформа конституционного уровня, символ уникального многообразия Казахстана.



— Разрозненные ранее структуры объединятся в Высший консультативный орган, наделенный правом законодательной инициативы. Это значит, что голос всего народа станет главной неотъемлемой частью государственной политики. Самый ценный результат реформ — это участие граждан в процессе принятия важнейших государственных решений. Почти тридцать лет пролежавший без дела механизм прямого народного волеизъявления превратился в политическую практику. С 2022 года проведено три общенациональных референдума по судьбоносным для страны вопросам. Моя принципиальная позиция неизменна: именно народ должен быть творцом происходящих в стране перемен. Но конкретные инициативы могут и должны исходить от власти, — высказался Глава государства.

Он подчеркнул, что реализованные в стране реформы создали устойчивую систему сдержек и противовесов властных институтов, повысили качество государственного управления.

— Но главная цель всех преобразований — рост благосостояния народа и качества жизни людей в каждом регионе страны — требует дополнительных усилий со стороны Правительства, законодателей, всего общества, добавил Президент.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил о том, что важные законопроекты необходимо выносить на дискуссии с участием экспертов и ответственных активистов.