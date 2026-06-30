Предстоящие выборы в Курултай должны стать примером честной политической конкуренции — Президент

Президент отметил, что вступление в законную силу новой Конституции — это историческое событие, оказывающее прямое влияние на судьбу нации.

— Наш Основной закон открывает путь к этапу масштабных общественно-политических процессов. В связи с этим мною будет подписан ряд документов, в том числе Указ о проведении выборов в Курултай, — сказал он.

По его словам, конкуренция между партиями также усилится.

— Мы как созидательная нация должны провести и эту политическую кампанию на высоком уровне. Предстоящие выборы должны стать примером открытой, честной и справедливой политической конкуренции, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что народ Казахстана — это главная движущая сила коренных преобразований, происходящих в обществе.

— Наши граждане на деле доказывают, что они неравнодушны к будущему страны и способны сделать осознанный выбор в решающий момент. Эти качества присущи исключительно нациям, отличающимся высокой ответственностью, крепким единством, сильным духом и богатой культурой. Участие в выборах означает причастность к делам государственной важности. В этой связи хочу высказать уверенность в том, что наши соотечественники примут самое активное участие в предстоящей электоральной кампании, — добавил он.

Ранее Токаев призвал Курултай ускорить адаптацию законодательства к цифровой эпохе.