Токаев призвал Курултай ускорить адаптацию законодательства к цифровой эпохе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что после конституционной реформы базовая формула государственной власти получила полноценное институциональное воплощение, а Казахстан остается президентской республикой, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Главы государства, в результате проведенной модернизации государственная модель «Сильный Президент — Влиятельный Курултай — Подотчетное Правительство» обрела полноценное институциональное оформление.

Президент подчеркнул, что в обновленном балансе ветвей власти глава государства сохранил ключевую роль как символа независимости и единства страны, гаранта соблюдения Конституции, законных прав и свобод граждан.

— Крайне важно понимать и учитывать, что Казахстан остается президентской республикой, где Президент является главным должностным лицом государства, Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил, назначает на должности руководителей всех правоохранительных органов, определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, представляет наше государство на международной арене, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом Глава государства отметил, что модернизация предусматривает дальнейшую трансформацию парламентской системы.

По его словам, Курултаю предстоит устранить бюрократические барьеры, повысить скорость и качество законотворческого процесса, а также обеспечить эффективную работу квалифицированных экспертов и консультантов.

Президент добавил, что в условиях стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта Курултай должен работать в ускоренном темпе, оперативно адаптируя национальное законодательство к новым реалиям.

— Это критически важная задача, поскольку она будет определять готовность Казахстана к участию в глобальной конкуренции, — подчеркнул Глава государства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, где выразил признательность депутатам Мажилиса и Сената всех созывов за безукоризненную добросовестность и беззаветное служение Родине.