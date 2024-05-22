Русло реки Малая Алматинка засыпало грунтом

В Турксибском районе Алматы из-за переувлажнения сошел насыпной грунт объемом 30 кубометров, частично перекрыв русло реки Малая Алматинка, передает корреспондент агентства Kazinform.

- 22 мая на территории Турксибского района по улице Волочаевская из-за переувлажнения сошел насыпной грунт объемом 30 кубометров, частично перекрыв русло реки Малая Алматинка. На данный момент силами службы спасения проводятся работы по очистке русла, - сообщил старший инженер УЧС Турксибского района Алматы Ерасыл Жолдыбаев.

Недавно недалеко от Алматы, не доезжая плотины «Аксай», произошел обвал грунта объемом 3,5 кубометров из-за его переувлажнения.

Также в марте этого года в Медеуском районе на участке частного жилого дома, из-за переувлажнения произошел сход насыпного грунта.

Кроме того, 23 марта в селе Бесагаш Талгарского района со склона горы произошел самопроизвольный сход грунта из-за переувлажнения почвы на территорию двух частных жилых домов.