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    16:30, 22 Май 2024 | GMT +6

    Русло реки Малая Алматинка засыпало грунтом

    Спасатели очищают русло реки от грунта в Алматы
    Фото: скрин из видео МЧС РК

    В Турксибском районе Алматы из-за переувлажнения сошел насыпной грунт объемом 30 кубометров, частично перекрыв русло реки Малая Алматинка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - 22 мая на территории Турксибского района по улице Волочаевская из-за переувлажнения сошел насыпной грунт объемом 30 кубометров, частично перекрыв русло реки Малая Алматинка. На данный момент силами службы спасения проводятся работы по очистке русла, - сообщил старший инженер УЧС Турксибского района Алматы Ерасыл Жолдыбаев.

    Недавно недалеко от Алматы, не доезжая плотины «Аксай», произошел обвал грунта объемом 3,5 кубометров из-за его переувлажнения. 

    Также в марте этого года в Медеуском районе на участке частного жилого дома, из-за переувлажнения произошел сход насыпного грунта. 

    Кроме того, 23 марта в селе Бесагаш Талгарского района со склона горы произошел самопроизвольный сход грунта из-за переувлажнения почвы на территорию двух частных жилых домов. 

    Теги:
    ДЧС МЧС Происшествия, ЧС Алматы Реки
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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