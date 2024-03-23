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    10:38, 23 Март 2024 | GMT +6

    Сход грунта произошел на частные дома в Алматинской области

    Сход грунта произошел на частные дома в Алматинской области
    Фото: ДЧС

    В селе Бесагаш Талгарского района со склона горы на территорию двух частных жилых домов произошел самопроизвольный сход грунта из-за переувлажнения почвы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — 23 марта в 00:20 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Бесагаш Талгарского района в коттеджном городке «Бурабай», в связи с неустойчивыми погодными условиями в период с 21 на 23 марта произошло переувлажнение почвы, в результате произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы на территорию двух частных жилых домов, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Отмечается, что грунт прошел по краю незаконченного защитного ограждения (бетонная подпорная стена высотой четыре метра). Сошедший грунт повредил оконный проем (разбитое стекло) в доме, а также частично повредил временное строение (хозпостройка) на территории частного жилого дома. Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 500 кубометров. Жертв и пострадавших нет. В двух домах проживает 9 человек.

    Для ознакомления с ситуацией на место ЧС выехали аким Алматинской области Марат Султангазиев и аким Талгарского района Танат Айдарбеков.

    Сход грунта
    Фото: Акимат

    На месте прибывшими сотрудниками отдела ЧС и местных исполнительных органов организован подворовой обход двух улиц. Ведутся работы по эвакуации жильцов в безопасное место. Ранее сотрудниками Казселезащиты были даны уведомления.

    На место выехали сотрудники и техники ДЧС Алматинской области, ГУ «Казселезащита», местных исполнительных органов и бригады скорой медицинской помощи.

    Теги:
    ДЧС Горы Общество Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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