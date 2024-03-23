Сход грунта произошел на частные дома в Алматинской области

В селе Бесагаш Талгарского района со склона горы на территорию двух частных жилых домов произошел самопроизвольный сход грунта из-за переувлажнения почвы, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 23 марта в 00:20 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Бесагаш Талгарского района в коттеджном городке «Бурабай», в связи с неустойчивыми погодными условиями в период с 21 на 23 марта произошло переувлажнение почвы, в результате произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы на территорию двух частных жилых домов, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Отмечается, что грунт прошел по краю незаконченного защитного ограждения (бетонная подпорная стена высотой четыре метра). Сошедший грунт повредил оконный проем (разбитое стекло) в доме, а также частично повредил временное строение (хозпостройка) на территории частного жилого дома. Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 500 кубометров. Жертв и пострадавших нет. В двух домах проживает 9 человек.

Для ознакомления с ситуацией на место ЧС выехали аким Алматинской области Марат Султангазиев и аким Талгарского района Танат Айдарбеков.

Фото: Акимат

На месте прибывшими сотрудниками отдела ЧС и местных исполнительных органов организован подворовой обход двух улиц. Ведутся работы по эвакуации жильцов в безопасное место. Ранее сотрудниками Казселезащиты были даны уведомления.

На место выехали сотрудники и техники ДЧС Алматинской области, ГУ «Казселезащита», местных исполнительных органов и бригады скорой медицинской помощи.