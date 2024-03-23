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    18:20, 22 Март 2024 | GMT +6

    Грунт сошел на жилой дом в Алматы

    сход насыпного грунта в Алматы
    Фото: скрин видео МЧС РК

    22 марта поступило сообщение о том, что в Медеуском районе на участке частного жилого дома, из-за переувлажнения произошел сход насыпного грунта. Жертв и пострадавших нет. Владелец дома сообщил прибывшим службам, что дом построен в 2023 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    - Расчистка грязевой массы проводится силами акимата района и «Казселезащиты». По состоянию на 14:00 работы завершены, дорога расчищена, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

    В МЧС напомнили, что не рекомендуется проводить подрезку склонов гор под строительство домов, нарезку дорог, планировочные работы на склонах гор, запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другое. Владельцам жилых домов, руководителям жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ рекомендуется обеспечить постоянный контроль поливных трубопроводов и септиков, недопускать скопления воды, а также обеспечить сброс ливневых и талых вод.

    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Горы Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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