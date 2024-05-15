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    18:45, 14 Май 2024 | GMT +6

    Грунт обвалился в районе плотины Аюсай близ Алматы

    Грунт обвалился
    Фото: МЧС

    Близ Алматы, не доезжая плотины «Аюсай», произошел обвал грунта объемом 3,5 кубометров из-за его переувлажнения, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — На месте находятся работники водоканала, которыми был обнаружен прорыв водопровода. Силами «Казселезащита» и сотрудников водоканала проводятся восстановительные работы. Пострадавших и разрушений нет, — сообщили в пресс-службе МЧС. 

    Ранее в Медеуском районе Алматы на участке частного жилого дома из-за переувлажнения произошел сход насыпного грунта. 

    Кроме того, в селе Бесагаш Талгарского района со склона горы на территорию двух частных жилых домов произошел самопроизвольный сход грунта из-за переувлажнения почвы. 

    Всего в горных районах и горах Алматы имеется 145 оползнеопасных участков

    Теги:
    ДЧС МЧС Алматы Оползень
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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