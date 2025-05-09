Руководитель Администрации Президента возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву

Он также почтил память казахстанских воинов, героически погибших во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что Премьер-министр РК Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову, а Государственный советник РК Ерлан Карин почтил память Алии Молдагуловой.

Сегодня, 9 мая, казахстанцы отмечают 80-ю годовщину Великой Победы.

Ранее пресс-служба Акорды опубликовала поздравление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Днем Победы.

Напомним, в Астане появилась Аллея славы.

Фото: Акорда