Руководитель Администрации Президента возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Айбек Дадебай возложил цветы к памятнику «Халық Қаһарманы» Рахимжану Кошкарбаеву – выдающемуся сыну казахского народа, водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Он также почтил память казахстанских воинов, героически погибших во Второй мировой войне.
Ранее сообщалось, что Премьер-министр РК Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову, а Государственный советник РК Ерлан Карин почтил память Алии Молдагуловой.
Сегодня, 9 мая, казахстанцы отмечают 80-ю годовщину Великой Победы.
Ранее пресс-служба Акорды опубликовала поздравление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Днем Победы.
Напомним, в Астане появилась Аллея славы.