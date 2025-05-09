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    11:06, 09 Май 2025 | GMT +5

    Руководитель Администрации Президента возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву

    Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Айбек Дадебай возложил цветы к памятнику «Халық Қаһарманы» Рахимжану Кошкарбаеву – выдающемуся сыну казахского народа, водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Руководитель Администрации Президента возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
    Фото: Акорда

    Он также почтил память казахстанских воинов, героически погибших во Второй мировой войне.

    Ранее сообщалось, что Премьер-министр РК Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову, а Государственный советник РК Ерлан Карин почтил память Алии Молдагуловой.

    Сегодня, 9 мая, казахстанцы отмечают 80-ю годовщину Великой Победы.

    Ранее пресс-служба Акорды опубликовала поздравление Президента Республики Казахстан  Касым-Жомарта Токаева с Днем Победы.

    Напомним, в Астане появилась Аллея славы.

    Руководитель Администрации Президента возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
    Фото: Акорда
    Руководитель Администрации Президента возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
    Фото: Акорда

     

     

    Теги:
    УДП 80-летие Победы День Победы Видео
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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