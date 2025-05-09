В Астане появилась Аллея славы

В акции приняли участие учащиеся 5–11 классов. Главная цель инициативы – сохранить живую историческую память о подвиге народа, укрепить патриотические ценности среди молодёжи и выразить благодарность поколению победителей через создание зелёного символа мира и признательности.

- В ходе акции было высажено около 100 деревьев. Это не просто вклад в озеленение города – это инвестиция в будущее, в экологическое сознание наших детей. Такие мероприятия воспитывают любовь к природе и чувство личной ответственности за окружающий мир, — отметила директор школы Айгуль Бейсенбина.

Аллея славы стала не только частью экологической кампании «Таза Қазақстан», но и ярким примером того, как добрые инициативы объединяют поколения, укрепляют духовные ценности, напоминая о великом подвиге и силе единства.