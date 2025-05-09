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    09:14, 09 Май 2025 | GMT +5

    В Астане появилась Аллея славы

    В рамках празднования Дня Победы в средней школе №107 города Астаны состоялась акция по высадка деревьев и кустарников «Аллея славы», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В Астане появилась Аллея славы
    Фото: акимат Астаны

    В акции приняли участие учащиеся 5–11 классов. Главная цель инициативы – сохранить живую историческую память о подвиге народа, укрепить патриотические ценности среди молодёжи и выразить благодарность поколению победителей через создание зелёного символа мира и признательности.

    - В ходе акции было высажено около 100 деревьев. Это не просто вклад в озеленение города – это инвестиция в будущее, в экологическое сознание наших детей. Такие мероприятия воспитывают любовь к природе и чувство личной ответственности за окружающий мир, — отметила директор школы Айгуль Бейсенбина.

    Аллея славы стала не только частью экологической кампании «Таза Қазақстан», но и ярким примером того, как добрые инициативы объединяют поколения, укрепляют духовные ценности, напоминая о великом подвиге и силе единства.

    Теги:
    Таза Қазақстан 80-летие Победы Астана Экология День Победы Победа
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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