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    10:31, 09 Май 2025 | GMT +5

    Государственный советник РК почтил память Алии Молдагуловой

    В рамках общенациональных мероприятий к 80-летию Великой Победы Государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Государственный советник РК почтил память Алии Молдагуловой
    Фото: Акорда

    В мероприятии также приняли участие члены Национального курултая и Совета по молодежной политике.

    В этом году в Казахстане отмечается 100-летие со дня рождения Алии Молдагуловой.

    В ходе церемонии Государственный советник отметил, что по поручению Президента будет проведен ряд мероприятий, посвященных этому памятному событию.

    В частности, состоится Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». Также состоятся премьеры документальных фильмов, будут организованы выставки и спортивно-культурные мероприятия, посвященные жизненному пути и подвигу нашей легендарной соотечественницы, которая служит примером героизма и самоотверженности для подрастающего поколения.

    Государственный советник РК почтил память Алии Молдагуловой
    Фото: Акорда

     

    Теги:
    Госсоветник РК 80-летие Победы День Победы Ерлан Карин Алия Молдагулова
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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