Государственный советник РК почтил память Алии Молдагуловой
В рамках общенациональных мероприятий к 80-летию Великой Победы Государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В мероприятии также приняли участие члены Национального курултая и Совета по молодежной политике.
В этом году в Казахстане отмечается 100-летие со дня рождения Алии Молдагуловой.
В ходе церемонии Государственный советник отметил, что по поручению Президента будет проведен ряд мероприятий, посвященных этому памятному событию.
В частности, состоится Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». Также состоятся премьеры документальных фильмов, будут организованы выставки и спортивно-культурные мероприятия, посвященные жизненному пути и подвигу нашей легендарной соотечественницы, которая служит примером героизма и самоотверженности для подрастающего поколения.