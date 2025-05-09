Государственный советник РК почтил память Алии Молдагуловой

В мероприятии также приняли участие члены Национального курултая и Совета по молодежной политике.

В этом году в Казахстане отмечается 100-летие со дня рождения Алии Молдагуловой.

В ходе церемонии Государственный советник отметил, что по поручению Президента будет проведен ряд мероприятий, посвященных этому памятному событию.

В частности, состоится Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». Также состоятся премьеры документальных фильмов, будут организованы выставки и спортивно-культурные мероприятия, посвященные жизненному пути и подвигу нашей легендарной соотечественницы, которая служит примером героизма и самоотверженности для подрастающего поколения.