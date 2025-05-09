Олжас Бектенов возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову

Церемония возложения началась с минуты молчания в память обо всех погибших в войне.

Талгат Бегельдинов, легендарный летчик-штурмовик, вступил в боевые действия в январе 1943 года и сразу проявил исключительное мужество и отвагу. Уже в октябре 1944 года за свои подвиги он был удостоен звания Героя Советского Союза. Вторую Золотую звезду Героя он получил в июне 1945 года.

Почтить память своего легендарного тезки приехал со своей внучкой алматинец Талгат Джанпеисов, которого назвали в честь прославленного штурмовика.

– Талгат Бегельдинов был кумиром моего времени, когда я был школьником, мне хотелось летать, как он. Поэтому я горжусь этим героем, – заключил Джанпеисов.

Фото: Правительство РК

За два года на фронте Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Несмотря на то, что он был штурмовиком, в воздушных боях лично сбил семь вражеских самолетов. В одном из вылетов его самолет был подбит, но это не сломило боевой дух летчика. Он стал участником исторического Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

После завершения войны Талгат Бегельдинов продолжил служить в Военно-Воздушных силах СССР, окончив в 1950 году Военно-воздушную академию. До 1956 года он оставался на военной службе, а затем перешел в гражданскую авиацию, продолжив свою карьеру в небе.

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