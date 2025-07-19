Рост экспорта зерна, газификация, революция в теннисе: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Anadolu Agency: Казахстан увеличил экспорт зерна на 58,4%

С сентября 2024 года по 10 июля 2025 года объем экспорта зерна нового урожая из Казахстана составил 9,3 млн тонн, что на 58,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 гг. сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Согласно сообщению, рост объемов экспорта подтверждает высокий спрос на казахстанское зерно на внешних рынках и свидетельствует о результативности реализуемых мер по расширению географии поставок и модернизации логистической инфраструктуры.

Ключевые направления экспорта: Узбекистан — 3,4 млн тонн (+ 32,8%), Таджикистан — 1,3 млн тонн (+ 45,8%), Афганистан — 309 тыс. тонн (+ 49,2%), Кыргызстан — 238 тыс. тонн (+ 96%), Иран — 974 тыс. тонн (рост в 17,5 раза) и Азербайджан — 713 тыс. тонн (рост в 118,8 раза), сообщает турецкое информагентство.

ТАСС: Казахстан не рассматривает возможность выхода из сделки ОПЕК+

Казахстан не рассматривает варианта выхода из сделки ОПЕК+ по добровольному ограничению добычи нефти, считает ее полезной для стабильности на нефтяном рынке и максимально старается соблюдать свои обязательства, хотя это не всегда получается, сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

— В данный конкретный момент мы не рассматриваем вариант выхода из сделки ОПЕК+, считаем, что эта сделка полезна, в определенной степени способствует стабильности на нефтяном рынке. Поэтому этот вопрос не рассматривается, — цитирует агентство Олжаса Бектенова.

Он отметил, что «в рамках ОПЕК+ мы максимально стараемся выполнять свои обязательства».

— В данном конкретном периоде у нас это не всегда получается в связи с введением в текущем году проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз, — сказал Премьер-министр.

По его словам, Астана всегда говорила коллегам по ОПЕК+ про данный проект, что по прогнозам «будет превышать свои обязательства» по сделке, пишет ТАСС.

— В прошлые годы мы наоборот недобирали свою квоту в рамках ОПЕК+, — добавил Бектенов.

Синьхуа: Уровень газификации в Казахстане достиг 62,4%

На сегодняшний день уровень газификации в Казахстане достиг 62,4%. Об этом сообщила в пресс-служба Президента Казахстана со ссылкой на председателя правления национальной газовой компании QazaqGaz Санжара Жаркешова, пишет китайское информационное агентство Синьхуа.

В докладе Президенту Санжар Жаркешов заявил, что за последние три года в Казахстане доступ к газу получили более 1,7 млн человек.

Также сообщалось о завершении строительства линейной части газопровода Талдыкорган — Ушарал, который обеспечит подачу газа в 66 населенных пунктах Жетысуской области на юго-востоке страны.

По словам Жаркешова, одним из важных достижений стало увеличение объема транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан, отмечает агентство.

NHK World: Губернатор префектуры Хиросима просит Казахстан о сотрудничестве в деле ликвидации ядерного оружия

Губернатор японской префектуры Хиросима обратился к правительству Казахстана с просьбой о сотрудничестве в усилиях по отказу от ядерного оружия, сообщает японский телеканал NHK.

В 2025 году исполняется 80 лет со дня атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки.

Губернатор Хиросимы Юдзаки Хидэхико со вторника находится с визитом в Казахстане, чтобы усилить сотрудничество с республикой в деле ликвидации ядерного оружия.

В Казахстане расположен бывший Семипалатинский ядерный полигон, отмечает NHK World.

После обретения независимости Казахстан отказался от большого количества оставшегося ядерного оружия и работает над его ликвидацией.

Во вторник Юдзаки встретился в Астане с первым заместителем министра иностранных дел Аканом Рахметуллиным, курирующим вопросы ядерного разоружения и нераспространения.

По словам официальных лиц Хиросимы, губернатор рассказал о мерах, предпринимаемых его префектурой для ликвидации ядерного оружия, и обратился к правительству Казахстана с просьбой о сотрудничестве.

По словам чиновников, Казахстан заявил о своем желании сотрудничать с Хиросимой, добавляет NHK.

АЗЕРТАДЖ: За 5 лет объем транзита по Транскаспийскому маршруту вырос в 6 раз

На сегодняшний день железные дороги Казахстана работают на пределе пропускной способности. Об этом сказал Премьер-министр страны Олжас Бектенов, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный информационный ресурс Правительства РК.

За последние 5 лет общий объем транзита вырос на 50%, а по Транскаспийскому маршруту — в 6 раз. Только в прошлом году объем поставок из Китая в Европу увеличился на 62% и достиг 4,5 млн тонн. Азербайджанское информационное агентство пишет, что в настоящее время ведется масштабная работа по расширению пропускной способности на границе с Китаем.

— В этом году мы сдадим вторые пути железнодорожной ветки Достык-Мойынты, обводную вокруг Алматы. Дальше будем развивать Дарбаза-Мактарал — это в следующем году. Мойынты-Кызылжар, Бахты-Аягоз — дадут возможность в ближайшей перспективе увеличить до 10 млн тонн нашу пропускную способность, — цитирует Олжаса Бектенова агентство.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, соединяет Китай и страны Европы через территорию Казахстана, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию, уточняет АЗЕРТАДЖ.

The Times of Central Asia: Революция тенниса в Казахстане: как системные инвестиции создают чемпионов

За последнее десятилетие Казахстан превратился из страны, подающей надежды в теннисе, в серьезного игрока на мировой арене. Триумф Елены Рыбакиной на Уимблдоне, стабильный рост Александра Бублика и появление нового поколения лучших юниоров —не случайность, а результат долгосрочной, четко выстроенной стратегии, пишет The Times of Central Asia.

В интервью изданию президент Азиатской федерации тенниса и вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский рассказал, как стратегические инвестиции, государственно-частное партнерство, а также работа «снизу» изменили теннисный ландшафт страны.

На вопрос о том, являются ли успехи Елены Рыбакиной и Александра Бублика, а также появление талантливых юниоров результатом системной работы или простым совпадением, он ответил, что удача играет роль в карьере любого спортсмена, но она мимолетна.

— Результаты казахстанских теннисистов — как среди профессионалов, так и среди юниоров — стабильны, а это говорит о работающей системе. За последнее десятилетие мы видели множество игроков, вошедших в тридцатку лучших игроков мира: Шведова, Воскобоева, Кукушкин, Голубев, Королёв, Недовесов, а в последние годы — Дияс, Путинцева, Данилина, Бублик и, конечно, Рыбакина. Эти спортсмены завоевали четыре титула на турнирах Большого шлема, доходили до финалов в одиночном и парном разрядах, выигрывали турниры WTA 1000, 500 и ATP/WTA 250, — сказал Юрий Польский.

Он также отметил талантливых юниоров, включая Дастанбека Ташбулатова, Амира Омарханова и Соню Жиенбаеву.

— Наши сборные U14 и U18 вошли в четвёрку сильнейших в мире и обыгрывали таких признанных лидеров, как Австралия, Франция, Италия и Аргентина. Эти успехи говорят о силе национальной тренерской программы и дальновидности стратегии Федерации, — добавил вице-президент Федерации тенниса Казахстана.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости письме Дональду Трампу касательно введения пошлин на товары из Казахстана, запуске суперкомпьютера и энергетическом партнерстве Казахстана и Азербайджана.