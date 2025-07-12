Ответ на пошлины США, запуск суперкомпьютера: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Ведомости: Токаев направил письмо Трампу касательно введения пошлин на товары из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо президенту США Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт товаров из республики, сообщает деловое издание Ведомости со ссылкой на Акорду.

Токаев указал, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера США привержен развитию взаимовыгодных торговых связей. Он подтвердил готовность Казахстана к продолжению конструктивного диалога для выработки рационального решения вопросов торговли. Президент республики выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме.

7 июля Трамп направил Токаеву сообщение с уведомлением о том, что Вашингтон введет пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа, напоминает издание.

Большая часть экспорта Казахстана по-прежнему будет осуществляться без новых пошлин, пишет Reuters со ссылкой на Министерство торговли Казахстана. Основные товары — нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан — освобождены от тарифов, отмечает информационное агентство.

Anadolu Agency: МИД Казахстана: Астана полностью поддерживает цели и задачи саммита БРИКС

Казахстан полностью поддерживает цели и задачи саммита БРИКС. Об этом заявил заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел страны Мурат Нуртлеу на заседании первого дня саммита БРИКС в городе Рио-де-Жанейро, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Заседание прошло на тему «Укрепление многосторонности, экономические и финансовые вопросы и искусственный интеллект», пишет агентство.

— Казахстан полностью присоединяется к благородным целям и задачам этого саммита, направленного на продвижение идей и ценностей многосторонности во времена непредсказуемости и беспрецедентных вызовов. Эта задача требует беспрецедентного единства, привлечения огромных людских и материальных ресурсов, мудрости и конструктивного участия от всех нас, — сказал Мурат Нуртлеу.

В условиях глобальной экономической неопределенности и торговых войн Казахстан по-прежнему привержен углублению взаимодействия с партнерами по БРИКС в области энергетической диверсификации, продовольственной безопасности, транспорта и логистики, образования, искусственного интеллекта и цифровой трансформации, не ограничивая взаимодействие в других областях, пишет агентство.

— Я также приглашаю страны БРИКС изучить инвестиционные возможности Казахстана, подкрепленные льготными условиями и комфортным, предсказуемым инвестиционным климатом, — цитирует Anadolu главу МИД РК.

Газета.ru: В Казахстане запустили суперкомпьютер на базе графических процессоров NVIDIA H200

В Казахстане запустили суперкомпьютер на базе графических процессоров NVIDIA H200, сообщает интернет-издание Газета.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

— Новый вычислительный кластер обладает рекордной для региона производительностью — порядка 2 экзафлопс (по методике FP8). Это делает суперкомпьютер самым мощным ИТ-решением в Центральной Азии, — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что запуск прошел в Национальном суперкомпьютерном центре Alem.cloud с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По его словам, старт работы вычислительной системы станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей экономики и науки, а также создаст новые возможности для внедрения передовых технологий в повседневную жизнь, пишет издание.

В ходе презентации также были продемонстрированы решения на базе искусственного интеллекта, которые разработали с использованием ресурсов нового суперкомпьютера, в том числе большая языковая модель казахского языка, система раннего обнаружения лесных пожаров, а также инновационные проекты в сфере медицины, строительства и образования.

Trend: Казахстан ищет новые пути для экспорта нефти через Азербайджан: ставка на Баку–Супса

Казахстан и Азербайджан демонстрируют последовательное укрепление энергетического партнерства, выходящего далеко за рамки обычной логистики, пишет Trend.

В интервью азербайджанскому информационному агентству министр энергетики РК Ерлан Аккенженов заявил, что Баку–Супса рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений прокачки казахстанской нефти в черноморские порты.

— За первые шесть месяцев этого года по существующим маршрутам было прокачано около 750 тысяч тонн нефти, в то время как за весь прошлый год этот показатель составил почти полтора миллиона тонн, — сообщил министр.

По его словам, в 2025 году Казахстан планирует сохранить аналогичные объемы поставок, однако при благоприятной экономической конъюнктуре страна готова их увеличить.

— Мы на постоянной основе поддерживаем контакты с коллегами из SOCAR и рассматриваем любые возможные транспортные коридоры, включая Баку–Супса, — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Агентство отмечает, что трубопровод Баку–Супса обладает важными конкурентными преимуществами для компаний, чья нефть по своим характеристикам наиболее подходит для переработки на НПЗ, расположенных на побережье Черного моря. По оценкам экспертов, маршрут сохраняет привлекательность как для производителей нефти, так и для трейдеров, обеспечивая стабильный выход к черноморским портам с возможностью дальнейшей поставки на европейские рынки.

Euronews: «Казахстанский Большой каньон» и священные пещеры — откройте первозданную красоту Мангистау

Мангистау — регион, известный своей промышленной мощью, огромными запасами нефти и газа и стратегическим положением на побережье Каспийского моря. Но он хранит в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Об этом говорится в выпуске Modern Nomads Euronews.

Здесь — марсианские ландшафты, священные пещеры, скалы, напоминающие застывшие волны, и древние маршруты Великого шелкового пути.

Сегодня регион продолжает многовековую традицию торговли между Востоком и Западом. Будучи частью Транскаспийского транспортного коридора, он играет важную роль в современном Морском шелковом пути, а также предлагает одни из самых отдаленных и нетронутых природных ландшафтов Центральной Азии, пишет Euronews.

В его сердце — Бозжыра: каньон, покрытый окаменелостями, образованный давно исчезнувшим океаном Тетис. Его острые известняковые пики стали символом захватывающей красоты этого края. Рядом находится подземная мечеть Бекет ата восемнадцатого века, вырезанная прямо в скале. Это одно из самых почитаемых мест паломничества в Казахстане, куда приезжают гости со всей Центральной Азии.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о росте инвестиций, завершении очередного этапа эвакуации граждан из Израиля и Ирана, а также о запрете скрывать лицо в общественных местах.