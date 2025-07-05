Рост инвестиций, спрос на кумыс: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Daryo: Инвестиции в Казахстан выросли на 10% в 2024 году благодаря реформам и развитию инфраструктуры

Инвестиции в экономику Казахстана в 2024 году выросли на 10%, что свидетельствует о стабильном росте на фоне активизации усилий правительства по улучшению бизнес-среды за счет реформ, развития инфраструктуры и стратегического взаимодействия с инвесторами, сообщает узбекское издание Daryo.

Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр в ходе совместного заседания палат Парламента Казахстана.

По его словам, инвестиции в основной капитал за последние пять лет увеличились на 55%, пишет издание.

— Из общего объема инвестиций около 79% приходится на частный сектор. Несмотря на незначительное снижение доли по сравнению с прошлым годом, в абсолютных значениях объем вырос с 14,7 трлн тенге до 15,3 трлн тенге ($28,3–29,4 млрд), — отметил Скляр.

Государственные инвестиции также значительно увеличились — с 2,9 трлн тенге до 4,1 трлн тенге ($5,6–7,9 млрд).

Этот рост отражает целенаправленную политику правительства по улучшению инвестиционного климата в стране. Среди ключевых мер — либерализация экономики, сокращение бюрократических барьеров и расширение национальной инфраструктуры: от транспортной сети до энергетических мощностей, отмечает Daryo.

Казахстан сосредоточен на привлечении стратегических инвесторов в ключевые отрасли, такие как машиностроение, логистика и агропромышленный комплекс. Среди реализованных проектов — участие глобальных компаний, включая John Deere, KIA, YTO Express и Fufeng Group. Они не только вкладывают капитал, но и способствуют внедрению новых технологий, развитию профессиональных навыков.

АЗЕРТАДЖ: Казахстан завершил очередной этап эвакуации своих граждан из Израиля и Ирана

АЗЕРТАДЖ сообщает, что Министерство иностранных дел Казахстана при содействии государственных органов и зарубежных партнеров завершило очередной этап эвакуации граждан из Израиля и Ирана.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, уточняет азербайджанское информационное агентство.

— В итоге из Ирана нашими силами было вывезено 233 гражданина Казахстана, а из Израиля — 103 наших соотечественника. МИД и посольства Казахстана продолжают круглосуточный мониторинг ситуации в регионе и оказывают необходимую консульскую поддержку нашим гражданам, — цитирует АЗЕРТАДЖ Айбека Смадиярова.

Reuters: В Казахстане запретили скрывать лицо в общественных местах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник подписал закон, запрещающий ношение одежды, закрывающей лицо, в общественных местах, сообщает Reuters.

Согласно тексту закона, запрещается ношение одежды, которая «препятствует распознаванию лица» в общественных местах.

Исключения предусмотрены для медицинских целей, неблагоприятных погодных условий, а также спортивных и культурных мероприятий.

Аналогичные законы были приняты и в других странах Центральной Азии в последние годы, отмечает информационное агентство.

Noi.md: Молдова официально открыла свое посольство в Казахстане

Молдова официально открыла посольство в Республике Казахстан в ходе церемонии, состоявшейся в Астане при участии вице-премьера, министра иностранных дел Михаила Попшоя, его казахстанского коллеги Мурата Нуртлеу и членов дипломатического корпуса, сообщает молдавский информационный портал Noi.md.

Посольство будет играть важную роль в предоставлении консульских услуг гражданам Молдовы и поддержке бизнес-сообщества в расширении экономических контактов в регионе.

— Открытие посольства в Астане отражает приверженность Республики Молдова развитию устойчивого сотрудничества с Казахстаном, а также со всем регионом Центральной Азии. Мы хотим быть ближе к нашим гражданам, а также к возможностям, которые это сотрудничество предлагает в политическом, экономическом и отраслевом плане, — заявил вице-премьер Михаил Попшой.

Его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу поздравил с открытием посольства Республики Молдова в Астане и подчеркнул, что это дипломатическое присутствие будет способствовать углублению политического диалога и использованию возможностей сотрудничества между двумя странами, пишет портал.

— Открытие посольства укрепляет связи Казахстана с международным сообществом и способствует развитию дружбы и сотрудничества в различных областях с Молдовой. Я заверяю вас в полной поддержке Министерства иностранных дел и Правительства Казахстана, — заявил министр Мурат Нуртлеу.

Помимо поддержки молдавского сообщества, посольство будет содействовать политическому диалогу и развитию двустороннего сотрудничества в таких ключевых областях, как экономика, торговля, образование, культура и наука, отмечает Noi.md.

Euronews: Казахстан планирует привлечь 150 000 иностранных студентов — как?

Казахстан стремится удовлетворить растущий в регионе спрос на высшее образование, расширяя партнерства с ведущими мировыми университетами и открывая новые исследовательские центры, говорится в программе East-West Connect Euronews.

С населением более миллиарда человек младше 25 лет в Центральной Азии и Евразии Казахстан стремится стать региональным образовательным хабом, чтобы удовлетворить растущий спрос на высшее образование. К 2029 году страна планирует привлечь 150 000 иностранных студентов — почти в пять раз больше, чем сейчас.

Большинство студентов приезжают из Индии для обучения на признанных медицинских программах, за ними следуют студенты из Китая, России, Пакистана, Турции, Германии и США, пишет Euronews.

Казахстан развивает партнерства с западными университетами, открывает их кампусы и запускает совместные исследовательские центры, специализирующиеся на критически важных минеральных ресурсах. Правительство также поддерживает инновации в области искусственного интеллекта, финансируя стартапы, создаваемые студентами — от начального этапа обучения до инкубации и ускоренного развития.

Anadolu Agency: В Казахстане растет спрос на традиционный казахский напиток кумыс

Традиционный казахский напиток кумыс, приготовляемый из кобыльего молока, пользуется большой популярностью в Казахстане благодаря своим полезным для здоровья свойствам, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Кумыс— незаменимый атрибут казахского стола, который обязательно подают на семейных мероприятиях, таких как свадьбы и похороны. Ежегодно в Казахстане производится тысячи тонн кумыса, который представлен и на прилавках магазинов. Особенно в период пандемии COVID-19 и после нее вырос спрос на местные продукты питания, что привело к увеличению годового производства кумыса примерно на 70% за последние несколько лет, пишет турецкое агентство.

Параллельно в стране расширяется деятельность по популяризации кумыса. В столице — Астане — ежегодно проходят фестивали, посвященные этому напитку, на которых подчеркивают, что кумыс — это не просто напиток, а важная часть культурного наследия казахского народа.

Эксперт Бозокского музея под открытым небом и историк Жанболат Казанбаев отметил, что существует более 30 разновидностей кумыса. Он также подчеркнул, что Казахстан — научно доказанная «родина» кумыса, пишет Anadolu Agency.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о выпуске еврооблигаций на сумму $ 2,5 млрд и обнаружении золотых украшений сакского периода.