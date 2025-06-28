Высокий спрос на евробонды, украшения сакской эпохи: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Интерфакс: Казахстан выпустил евробонды на $2,5 млрд, спрос превысил предложение вдвое

Министерство финансов Казахстана осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму $2,5 млрд, сообщает информационное агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— 24 июня т. г. Республика Казахстан успешно осуществила выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму $2,5 млрд., в том числе: 7-летний выпуск на сумму $1,35 млрд с купонной ставкой 5%; 12-летний выпуск на сумму $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%, — приводит сообщение Интерфакс.

Размещению предшествовал физический роудшоу команды Минфина в Лондоне, в котором участвовали порядка 180 ключевых инвесторов.

— Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока, — указывается в сообщении.

Также в Минфине подчеркнули, что добились конкурентных условий размещения «несмотря на сложную рыночную конъюнктуру», пишет агентство.

Во вторник, 24 июня, на бирже AIX сообщалось, что Минфин Казахстана выпустит два транша еврооблигаций, объем каждого выпуска составит не менее $500 млн. Планировалось, что годовая ставка 12-летних евробондов составит 5,625%, а 7-летних — под 5,25% годовых, добавляет Интекрфакс.

Агентство напоминает, что Казахстан последний раз выходил на рынок евробондов в октябре 2024 года. Тогда страна разместила 10-летние долларовые еврооблигации на $1,5 млрд с купонной ставкой 4,714% с премией (спредом) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов. В Минфине Казахстана назвали этот спред «рекордным для развивающихся стран». Книга заявок была переподписана вчетверо.

The Times of Central Asia: ЕАБР прогнозирует ускорение роста ВВП Казахстана до 5,5% в 2025 году

Согласно прогнозу Евразийского банка развития (ЕАБР), валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана в 2025 году вырастет на 5,5%. Предполагается, что такой темп роста сохранится и в 2026–2027 годах, сообщает The Times of Central Asia.

— Мы ожидаем ускорения роста экономики Казахстана до 5,5% в 2025 году после 4,8% в 2024 году, и сохранения этих темпов в 2026–2027 годах, — заявила старший аналитик Центра странового анализа Дирекции по аналитической работе Айгуль Бердигулова.

Она подчеркнула, что ключевую роль сыграют правительственные инициативы по стимулированию инвестиций, особенно через национальный холдинг «Байтерек». Объем финансирования экономики, по прогнозам, достигнет 8 трлн тенге (примерно $15,2 млрд), что составляет около 6% ВВП.

— Эта мера поможет раскрыть инвестиционный потенциал в сфере промышленности, транспорта и строительства, — цитирует Айгуль Бердигулову издание.

По данным ЕАБР, данные меры, направленные на поддержку инвестиций, должны нивелировать отрицательные эффекты внешних шоков. Дополнительными факторами роста станут расширение месторождения Тенгиз, а также продолжающиеся фискальные стимулы, развитие регионов и инфраструктурные проекты.

Среди стран — участниц ЕАБР Казахстан занимает четвёртое место по прогнозируемому росту ВВП в 2025 году, пишет The Times of Central Asia.

Trend: Казахстан откроет регулярное паромное сообщение по маршруту Курык–Алят

С сентября 2025 года казахстанская компания MSC Middle Corridor Maritime планирует запустить регулярное паромное сообщение по маршруту Курык — Алят (Азербайджан) — Курык, сообщает азербайджанское информационное агентство Trend.

Аким Мангистауской области Казахстана Нурдаулет Килыбай и председатель совета директоров Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили обсудили инвестиционный проект, направленный на развитие паромных перевозок на Каспийском море.

В ходе встречи было отмечено, что с сентября 2025 года в управление казахстанской компании MSC Middle Corridor Maritime перейдут новые паромы, и по маршруту Курык — Алят (Азербайджан) — Курык впервые будут запущены регулярные рейсы под флагом Казахстана, пишет агентство.

— Ежемесячно планируется выполнять по маршруту Курык — Алят — Курык восемь-девять рейсов. Вместимость одного судна — 54 грузовых фуры. Такая интенсивность движения значительно повысит пропускную способность каспийского направления и создаст надежный логистический мост между Казахстаном и Азербайджаном, открывая новые возможности для экспортеров и импортеров обеих стран, — говорится в сообщении.

Подчеркнуто, что развитие паромных перевозок на Каспии является частью более широкой стратегии Казахстана по укреплению своих позиций в качестве морской державы, добавляет информагентство.

БелТА: В Казахстане стартовал XI международный военно-патриотический сбор молодежи

В Казахстане открылся XI международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», сообщает информационное агентство БелТА.

Масштабное мероприятие, которое объединяет около 800 участников из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, проходит в Актюбинской области. В этом году оно посвящено двум знаменательным датам: 80-летию Великой Победы и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, пишет агентство.

В открытии международного военно-патриотического сбора принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В своей речи он указал на особую роль данного мероприятия в деле укрепления духа молодого поколения. Глава государства также отметил, что в сегодняшние нестабильные и неопределенные времена необходимо оставаться верными исторической правде и не забывать трагический урок войны.

— Молодежь должна понимать ценность мира. С каждым годом вы видите, что мировая напряженность обостряется, а конфликты между государствами становятся все более частыми. В это непростое время взаимопонимание, взаимное доверие и согласие между нашими странами играют очень важную роль. Сегодняшние соревнования будут способствовать расширению наших многосторонних связей с зарубежными странами, — цитирует Токаева БелТА.

АЗЕРТАДЖ: В Казахстане обнаружили золотой перстень сакской эпохи

В Казахстане археологическая экспедиция обнаружила золотые украшения сакского периода, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Казахстана.

Раскопки проводились на территории Уйгурского района Алматинской области.

Вблизи поселка Тогызбулак были изучены курганы раннего железного века. Специалисты провели полевые исследования в могильниках Тогызбулак-1 и Тогызбулак-2, расположенных в южной части поселка и состоящих более чем из 20 курганов, пишет азербайджанское информационное агентство.

Среди находок выделяется золотой перстень с изображением льва. Подобные артефакты являются редкостью. Перстень весом почти 8 граммов изготовлен из золотого слитка. Изображение льва на перстне тесно связано с синкретизмом. На первый взгляд можно разглядеть лицо женщины, морду и гриву льва или даже быка, возможно, барана, культ которых был распространен среди древних племен.

По словам специалистов, подобные захоронения и артефакты характерны для сакских племен, населявших территорию современного Казахстана. Найденные комплексы ориентировочно датируются IV–III веками до н. э, добавляет агентство.

Вещевые комплексы, обнаруженные в могильниках Тогызбулак-1 и Тогызбулак-2, относятся к раннему железному веку и подтверждают, что территория современного Уйгурского района была одним из центров сакской культуры.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о планах увеличить экспорт нефти через БТД, демонстрационном запуске сети 10G и развитии авиационной отрасли.