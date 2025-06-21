Развитие авиации, сеть 10G, sim-карты туристам: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Кабар: По итогам саммита «Центральная Азия — Китай» подписан и принят ряд многосторонних документов

По итогам Второго саммита «Центральная Азия — Китай», который прошел в Астане, главами государств подписан и принят ряд документов, сообщает кыргызское информационное агентство Кабар.

Агентство пишет, что подписаны и приняты Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве; и Астанинская декларация Второго саммита «Центральная Азия — Китай».

Также Кабар приводит список подписанных документов, среди которых:

· Меморандум о сотрудничестве между промышленными ведомствами стран Центральной Азии и Министерством промышленности и информатизации Китайской Народной Республики;

· План действий между министерствами экономики и торговли «Центральная Азия — Китай» по укреплению торгово-экономического сотрудничества;

· Меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики и торговли «Центральная Азия — Китай» по углублению сотрудничества в области беспрепятственной торговли;

· Меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в области «зеленых минералов» «Центральная Азия — Китай»;

· Меморандум по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам «Китай-Центральная Азия-Европа»;

· План действий по высококачественной реализации инициативы «Один пояс, один путь» между Китаем и государствами Центральной Азии и ряд других меморандумов.

Также установлены побратимские связи между регионами стран Центральной Азии и КНР, отмечает агентство.

АЗЕРТАДЖ: Казахстан в краткосрочной перспективе планирует увеличить экспорт нефти через БТД до 2,2 миллиона тонн в год

Диверсификация экспортных маршрутов путем сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном может способствовать снижению геополитических рисков и зависимости от ограниченного числа транзитных путей. Об этом говорится в аналитическом докладе о перспективах углубления экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном, подготовленном Международным финансовым центром «Астана» и Институтом развития и дипломатии Университета АДА, сообщает АЗЕРТАДЖ.

— Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в Азербайджане представляет собой надежную инфраструктуру для экспорта нефти, эффективность которой уже доказана на практике. Казахстан и Азербайджан уже начали реализовывать сотрудничество в этом направлении, — говорится в докладе.

Напоминается, что в прошлом году Казахстан экспортировал свыше 1,4 млн тонн нефти через трубопровод БТД, тем самым, продемонстрировав жизнеспособность модели использования совместной инфраструктуры, пишет азербайджанское информационное агентство.

— Несмотря на это, трубопровод остается существенно недозагруженным: в 2024 году через него было транспортировано около 29,47 млн тонн нефти — менее 50 процентов от его проектной мощности в 60 млн тонн в год. Согласно официальным прогнозам, в краткосрочной перспективе Казахстан планирует увеличить экспорт через БТД до 2,2 млн тонн в год, а в долгосрочной — до 20 млн тонн по мере роста добычи и улучшения инфраструктурной координации, — говорится в докладе.

Газета.ru: В Казахстане протестируют сеть 10G

АО «Астана Innovations» и компания Huawei Technologies Kazakhstan подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого планируется демонстрационный запуск сети 10G в Казахстане, пишет российское интернет-издание Газета.ru.

— Это решение станет основой для появления сервисов нового поколения, обеспечит высокую скорость соединения, устойчивость цифровой инфраструктуры и создаст базу для развития умных городских решений, — приводит сообщение издание.

В «Астана Innovations» отметили, что тестирование сети 10G пройдет в Астане. Сроки проведения работ не уточняются. Проект будет реализован при поддержке управления цифровизации и государственных услуг казахстанской столицы, пишет Газета.ru.

Euronews: Авиация Казахстана вырастет в три раза — что стоит за этим ростом?

В программе East-West Connect Euronews обсудили развитие авиационной отрасли Казахстана.

Благодаря своему стратегическому положению между Европой и Восточной Азией, Казахстан планирует утроить свой авиационный сектор в течение десятилетия, пишет Euronews.

Развитие будет проходить в соответствии с генеральным планом, разработанным совместно с Международной организацией гражданской авиации до 2050 года. Международные инвесторы вкладывают миллиарды в крупные аэропорты, превращая их в мультимодальные узлы.

Доверие со стороны общественности также растет: авиакомпания Air Astana, акции которой котируются на трех биржах, включая Лондонскую, уже 14 лет подряд признается лучшей авиакомпанией региона по версии SKYTRAX.

Заместитель министра Талгат Ластаев подтверждает планы по расширению мультимодальных перевозок в Алматы и Актау, а также ожидаемое в течение пяти лет появление воздушных такси, что укрепит роль Казахстана в региональном транзите, отмечает Euronews.

ТАСС: В Казахстане туристам начали выдавать sim-карты с бесплатным интернетом

Иностранные туристы, которые въезжают в Казахстан, начали бесплатно получать sim-карты с возможностью доступа в интернет, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

— Буквально недавно мы начали даже при въезде иностранцам давать sim-карты казахстанские, чтобы они могли подключиться <…>. С бесплатным интернетом, по-моему, 1 ГБ, — сообщил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев, выступая на бизнес-диалоге Россия — Казахстан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Дипломат отметил, что за счет этого власти республики могут в том числе понять, что интересно иностранному туристу, какие покупки он планирует совершить, и за счет этого будут улучшать сервис.

ТАСС напоминает, что с инициативой бесплатно выдавать sim-карты иностранным туристам в Казахстане выступил министр туризма и спорта республики Ербол Мырзабосынов.

Синьхуа: Очерк: Ощущая жизненную силу зеленого развития на берегах реки Тургусун

Китайское информационное агентство Синьхуа опубликовало очерк о Тургусунской ГЭС.

На севере Алтайских гор, в холмистой Восточно-Казахстанской области Казахстана вдоль лесных склонов тянутся хвойные леса. Среди зелени течет бурная река Тургусун, пишет агентство.

— Сейчас сезон половодья, и это время, когда Тургусунская ГЭС генерирует наибольшее количество энергии, — рассказал заместитель генерального директора казахстанского филиала Китайской международной корпорации водного хозяйства и энергетики Сунь Пэн корреспонденту Синьхуа.

Тургусунская ГЭС была построена под руководством этой корпорации. Строительство началось в январе 2017 года, а в июле 2021 года станция была введена в эксплуатацию. В рамках этого проекта Сунь Пэн и его коллеги работали в этой труднодоступной горной местности в течение четырех с половиной лет.

— Установленная мощность составляет 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 79,8 млн кВт·ч, ГЭС позволяет ежегодно снизить выбросы углекислого газа в среднем на 72 тыс. тонн… Тургусунская ГЭС закрыла половину дефицита электроэнергии в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области и значительно способствовала переходу региона к низкоуглеродному развитию, — сказал Сунь Пэн.

Пока Сунь Пэн говорил, мимо него пролетела пчела и села на дикорастущий цветок. Пчелы — очень чувствительные к экологии насекомые, и их появление часто свидетельствует о чистом воздухе, чистой воде и густой растительности, отмечает информагентство.

Благодаря строгим экологическим стандартам китайско-казахстанской команды строителей, в реке Тургусун продолжают жить редкие виды холодноводных рыб.

От охраны экологии до продвижения технологического сотрудничества Тургусунская ГЭС продемонстрировала значимость трансграничного сотрудничества и стала образцом для других проектов в области чистой энергии, пишет Синьхуа.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о визитах Румена Радева и Роберта Фицо, снижении количества разводов и новом виде растения.