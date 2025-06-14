Визиты европейских лидеров, снижение разводов: что пишут мировые СМИ о Казахстане

БТА: Болгария считает Казахстан ключевым стратегическим партнером в Центральной Азии — президент Радев

Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии, а отношения между двумя странами основываются на глубоких исторических связях, взаимном доверии и уважении между народами, заявил Президент Румен Радев в начале пленарных переговоров болгарской и казахстанской делегаций в понедельник, сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Ранее в тот день Радев прибыл в Акорду в Астане, где провел переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, уточняет агентство.

По словам Радева, потенциал сотрудничества между Болгарией и Казахстаном огромен — особенно в сферах транспорта, энергетики, цифровой связи, торговли и экономических отношений, инвестиций, высоких технологий, IT, искусственного интеллекта, космоса, культуры, образования и гуманитарных обменов.

БТА пишет, что в воскресенье Радев также посетил Национальный космический центр в Астане. Он отметил, что был весьма впечатлен уровнем развития, достигнутым в космических программах Казахстана в партнерстве с европейскими странами.

Стороны обсудили возможности взаимодействия в области высоких технологий и искусственного интеллекта.

Президенты также обсудили планы Казахстана по развитию ядерной энергетики.

— Болгария имеет более чем 50-летний опыт безопасной и эффективной эксплуатации объектов атомной энергетики. Мы готовы к сотрудничеству, особенно в подготовке квалифицированных специалистов для этой ключевой отрасли, — отметил Радев.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество в области образования и культурного обмена.

Также президент Болгарии отметил подписание Меморандума о взаимопонимании по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает информагентство.

TASR: Фицо отметил сотрудничество с Казахстаном в сфере обороны и энергетики

Если ценой нынешней международной обстановки станет резкий рост расходов на оборону, Словакия заинтересована в том, чтобы использовать их, прежде всего внутри страны, за счет собственного производства либо в сотрудничестве с теми странами, где это будет взаимовыгодно, заявил премьер-министр Роберт Фицо после встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в среду, сообщает словацкое информационное агентство TASR.

— Мы с президентом обозначили несколько направлений в оборонной отрасли, где речь может идти не просто о продаже и закупке. Это области, где мы можем создавать совместные предприятия, действовать вместе — и это будет выгодно, плюс финансово и экономически эффективно и полезно для обеих стран, — сказал премьер-министр Словакии.

Фицо также приветствовал стремление Казахстана развивать ядерную энергетику. Он предложил Президенту Токаеву опыт и экспертизу как государственных, так и частных компаний, пишет агентство.

Он также сообщил, что обсудил с Президентом Казахстана возможность сотрудничества в области импорта нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба», отметив, что это еще предстоит рассмотреть соответствующим экспертам.

Trend: В последние годы в Казахстане наблюдается снижение количества разводов — председатель комитета

В последние годы в Казахстане наблюдается снижение количества разводов на 16%. Об этом заявил председатель комитета по делам молодежи и семьи министерства культуры и информации Казахстана Кайрат Камбаров в ходе мероприятия «Сильные семьи — сильные общества: Политики поддержки семьи в странах ОТГ», сообщает азербайджанское информационное агентство Trend.

— Понимание и укрепление роли семьи приобретает особую значимость. Эти культурные установки находят яркое подтверждение на практике. Недавнее исследование показало, что для казахстанцев главными семейными ценностями являются взаимная забота, уважение и поддержка, — цитирует Кайрата Камбарова Trend.

По его словам, в Казахстане активно поддерживаются семейные ценности и усиливаются меры по борьбе с домашним насилием. Внедряются цифровые инструменты поддержки. Государство обеспечивает правовую и методологическую базу, а также действует через уполномоченные и консультативные органы, ответственные за реализацию семейной политики.

Камбаров отметил, что в каждом городе и районе функционируют центры поддержки семьи, пишет агентство.

ТАСС: На границе России и Казахстана обнаружили новый вид растения

Ученые Астраханского государственного университета (АГУ) имени В. Н. Татищева совместно с исследователями из Западно-Казахстанского университета им. Махамбета Утемисова и Ботанического сада Уральского отделения РАН обнаружили во время экспедиции на границе России и Казахстана новый для науки вид астрагала — растения, известного широким спектром лечебных свойств. Новый вид получил название «астрагал Иванова» (Astragal usivanovii Knjaz., Laktionov, Akhmedenova), сообщили ТАСС в пресс-службе АГУ.

— Во время международной научно-исследовательской экспедиция «Индер-2025» ученые двух вузов обнаружили новый для науки вид широко известного своими лечебными свойствами растения — астрагала, который древние скифы называли «травой бессмертия». Этот вид оказался эндемичным для Индерского солянокупольного района, расположенного на границе России и Казахстана. Новый вид растения получил название астрагал Иванова в честь известного ботаника, руководителя научной школы геоботаники в Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова Всеволода Иванова, — сказали в пресс-службе.

Астрагал Иванова — полукустарничек с многолетними, ветвящимися побегами длиной 5-10 см и цветоносами длиной 5-8 см. Венчик цветков — кремового или светло-розового цвета. Плоды — полые внутри бобы, которые содержат около 25 семян, поясняет агентство.

Сейчас известно около 5 тыс видов растений из рода астрагал, которые по своим свойствам близки к женьшеню.

Euronews: Туркестан — посещение древнего города, который ежегодно привлекает миллион паломников и туристов

В выпуске Modern Nomads Euronews рассказывает о Туркестане.

Туркестан — город, расположенный в жаркой, сухой степи на юго-западе Казахстана. Это древнее место караванных сараев на Шелковом пути, святое для мусульман, привлекает более миллиона посетителей каждый год. Некоторые из них приезжают как паломники, чтобы отдать дань уважения святому учителю Ходже Ахмету Яссауи, который писал религиозные стихи и обучал учеников в 12 веке. Некоторые приезжают просто полюбоваться старинной архитектурой и археологическими сокровищами. Все они, как по какому-то притяжению, стекаются к великолепному, внушающему благоговение мавзолею, построенному тюрко-монгольским завоевателем и основателем империи Тимуридов Тамерланом Великим, пишет Euronews.

Благодаря богато украшенному фасаду из голубой черепицы и внушительным куполам мавзолей является одновременно местом молитвы и туристической достопримечательностью. Он включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Но город — это не только место истории и религии. Он предлагает множество современных развлечений для туристов: можно полюбоваться этническими улочками и заняться старинными ремеслами и боевыми искусствами, пролететь над Казахстаном на сиденье летающего театра, посетить музеи или большой парк. Современный парк, воссоздающий оазис для отдыха караванов, предлагает шопинг и вечернее шоу на воде. Поскольку правительство Казахстана прилагает усилия к тому, чтобы сделать город более доступным для железнодорожного или воздушного транспорта, стоит подумать о том, чтобы включить это место в программу путешествия, добавляет Euronews.

Синьхуа: Донорские стволовые клетки из Китая впервые были предоставлены пациенту в Казахстане для лечебных целей

Студент из провинции Аньхой на востоке Китая стал первым в Китае донором, чьи стволовые клетки были транспортированы в Казахстан для оказания помощи пациенту, сообщает Синьхуа со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

Молодой человек Сяодин (имя изменено) окончил Аньхойский политехнический университет и был зарегистрирован в Китайской программе донорства клеток костного мозга (CMDP). В апреле этого года его пригласили в общество Красного Креста города Хуайнань провинции Аньхой в связи с тем, что он прошел типирование костного мозга. Ему сообщили, что он подойдет по типу пациенту в Казахстане.

Процесс забора донорских стволовых клеток прошел во вторник в Первой больнице при Китайском научно-технологическом университете. Процедура продлилась порядка трех часов, после чего пакет с гематопоэтическими стволовыми клетками молодого китайца был доставлен в Казахстан, пишет китайское информационное агентство.

В записке, отправленной вместе с подобной посылкой, Сяодин пишет: «Восход Солнца каждого дня несет в себе новую надежду, и это дар жизни. Я желаю Вам счастья на этом краю земли и с нетерпением жду того дня, когда, поправившись, Вы сможете свободно путешествовать по бескрайним степям Казахстана и отправиться в свой долгий и прекрасный жизненный путь».

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о запасах золота, численности населения и платежных «криптокартах».