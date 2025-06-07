Запасы золота, платежные криптокарты: что пишут мировые СМИ о Казахстане

ТАСС: Казахстан вошел в двадцатку стран мира по золотому запасу

Казахстан вошел в двадцатку стран мира, лидирующих по золотому запасу, благодаря увеличению добычи золотосодержащих руд в 2,2 раза в последнее десятилетие. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Иран Шархан, пишет российское информационное агентство ТАСС.

На полях 15-го Международного горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy вице-министр отметил, что металлы сегодня — не только товар, но и инструмент экономической и политической силы. Он подчеркнул, что на фоне усиливающейся глобальной конкуренции Казахстан сохраняет устойчивость, нейтралитет и предсказуемость.

— За последние десять лет добыча золотосодержащих руд увеличилась в 2,2 раза. Соответственно, увеличилось производство аффинированного золота в 2,2 раза. Это позволило Казахстану войти в топ-20 стран мира по золотому запасу. Для наращивания имеющегося потенциала необходимо активно развивать геологоразведку, — цитирует Шархана агентство.

Anadolu Agency: Численность населения Казахстана с начала года выросла на 69,8 тыс. человек

Численность населения Казахстана по состоянию на 1 мая составила 20 353 265 человек, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Согласно сообщению, общий прирост населения с начала года составил 69,8 тыс. человек. Из них за счет естественного прироста — на 63,4 тыс. человек, за счет миграции — на 6,3 тыс. человек.

— Самые высокие темпы роста населения наблюдались в столице. Численность населения Астаны увеличивается за счет миграционных потоков. Так, численность столичных жителей с начала года выросла на 29,7 тыс. человек, 78,3% из них за счет миграции, — следует из сообщения.

Anadolu пишет, что положительное сальдо миграции с начала года наблюдается в 5 регионах — Алматинской и Мангистауской областях, а также городах республиканского значения — Астана, Алматы и Шымкент.

Ведомости: Нацбанк Казахстана объявил о начале выпуска платежных «криптокарт»

Национальный банк Казахстана объявил о запуске проекта платежных «криптокарт» и нескольких пилотных программ в сфере цифровых активов, сообщает российская деловая газета Ведомости со ссылкой на Нацбанк РК.

«Криптокарты» предоставят пользователям возможность осуществлять безналичные транзакции, привязанные к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), говорится в сообщении.

Данный механизм предполагает продажу цифровых активов на крипторынке МФЦА в момент проведения платежной транзакции, с немедленным зачислением их стоимости на карту, пишет газета.

В 2025 году участники рынка совместно с регулятором планируют реализовать несколько пилотных проектов. Среди них — эмиссия стейблкойнов, обеспеченных национальной валютой для расчетных операций с цифровыми активами. Предусмотрена также токенизация активов и недвижимости с целью создания систем учета и хранения.

БелТА: Первый белорусско-казахстанский аграрный форум планируют провести в Астане в октябре

В Астане в конце октября планируется провести первый белорусско-казахстанский аграрный форум. Об этом рассказал на полях международной выставки «Белагро-2025» Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов, сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.

Алексей Богданов отметил, что в Минск для участия в Белорусской агропромышленной неделе прибыла большая бизнес-делегация из Казахстана. Запланирован ряд встреч в министерствах и ведомствах, переговоров по основным направлениям взаимодействия, поставкам продукции пищевой промышленности, мясомолочной продукции, которые славятся в мире. Посол подчеркнул высокую лояльность потребителей к товарам с маркой «Сделано в Беларуси». Он добавил, что в Казахстане развивается сеть магазинов «Белорусские продукты № 1».

— Популярностью пользуются льняные изделия, текстильные товары. Все это будем развивать. Работы много. Запланировали проведение в октябре этого года первого белорусско-казахстанского аграрного форума, который позволит еще больше познакомить казахстанскую аграрную индустрию с нашими возможностями. Нам нужно активно выходить на казахстанский рынок, показывать нашим партнерам, что мы можем предложить, какие у нас наработаны новые компетенции, — цитирует издание посла.

Алексей Богданов отметил, что Казахстан развивает внутреннее производство и странам необходимо находить общие проекты и в кооперации производить востребованный продукт, пишет БелТА.

Trend: Азербайджан и Казахстан укрепляют энергетическое сотрудничество — глава КазМунайГаз

Азербайджан и Казахстан укрепляют энергетическое сотрудничество. Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил председатель правления КазМунайГаз (КМГ) Асхат Хасенов в кулуарах Бакинского энергетического форума.

По его словам, сотрудничество между КазМунайГаз и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) охватывает не только транспортировку нефти, но и другие стратегические направления.

— Мы всегда рассматриваем с нашими коллегами из SOCAR все возможные варианты сотрудничества. Сегодня наблюдается ежегодный устойчивый рост объемов прокачки нефти по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, — цитирует главу КМГ Trend.

Асхат Хасенов также подчеркнул, что взаимодействие между компаниями выходит за рамки логистики и включает совместные инициативы по промышленной безопасности, цифровизации и декарбонизации. В частности, на Астанинском международном форуме был подписан четырехсторонний документ между КМГ, SOCAR, Татнефть и Узбекнефтегаз по вопросам декарбонизации.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости визите президента Руанды Поля Кагаме, визите премьер-министра Италии Джорджи Мелони, и Международном форуме Астана.