Визит Кагаме и Мелони, международный форум Астана: что пишут мировые СМИ о Казахстане

The New Times: Руанда и Казахстан подписали соглашение по критически важным минералам

В среду, 28 мая, Руанда и Казахстан подписали ряд соглашений по сотрудничеству в различных сферах, включая соглашение по критически важным минералам, сообщает газета The New Times.

Соглашения были подписаны во время визита президента Руанды Поля Кагаме в Казахстан, где он встретился с Касым-Жомартом Токаевым.

— Как вы могли заметить при подписании соглашений, мы намерены изучить больше возможностей для сотрудничества. Это касается торговли, технологий, сельского хозяйства — наши страны готовы учиться друг у друга, — цитирует Поля Кагаме газета.

— Мы приветствуем соглашение о сотрудничестве в области критически важных минералов между Rwanda Mining Board и «Самрук-Қазына». Руанда может получить значительную выгоду от казахстанских ноу-хау, особенно в области энергетики, горнодобывающей промышленности и переработки полезных ископаемых, — заявил он.

Главы государств также присутствовали при подписании соглашений в сферах дипломатических и политических консультаций, информационно-коммуникационных технологий, образования, сельского хозяйства и финансов, пишет The New Times.

Поль Кагаме пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Руанду.

Это второй визит Кагаме в Казахстан, ранее он посещал страну в 2015 году, уточняет газета.

К тому же The New Times опубликовала материал про десять интересных и важных фактов о Казахстане, включая то, что он в 103 раза больше Руанды. Также газета рассказала об удивительной природе и космодроме Байконур.

Anadolu Agency: В казахстанской столице начал свою работу Международный форум Астана

Казахстан поддерживает расширение Совета Безопасности ООН. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии Международного форума Астана, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на Акорду.

— Основные структуры ООН, особенно Совет Безопасности, со временем практически не изменились. Этот разрыв между институциональной структурой, которая была создана 80 лет назад, и современными реалиями подрывает доверие к ООН и ее эффективность. Критические решения, затрагивающие миллиарды людей, не должны приниматься лишь несколькими странами. Поэтому Казахстан поддерживает расширение Совета Безопасности ООН, включая более широкое региональное представительство, — приводит слова Касым-Жомарта Токаева агентство.

Также по словам Токаева, за последние несколько лет Казахстан провел глубокие экономические и институциональные реформы и намерен построить более диверсифицированную, инклюзивную и ориентированную на будущее экономику, рост которой обеспечит не только стабильность, но и справедливость.

Президент Казахстана отметил, что текущая мировая ситуация продолжает меняться, растет протекционизм, тогда как мультилатерализм дает сбои, пишет Anadolu.

Форум проходит под темой «Соединяя умы, формируя будущее» (Connecting minds, shaping the future) и направлен на укрепление международного сотрудничества в условиях глобальных изменений, с фокусом на экономику, климат и межгосударственные отношения, уточняет турецкое информагентство.

На форум зарегистрировано более 7000 участников. Среди них более 160 спикеров из стран Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, представляющих ведущие международные организации, такие как ООН, ФАО, МОМ и ВОИС. В течение двух дней они совместно с отраслевыми экспертами рассмотрят модели межгосударственного сотрудничества и перспективы формирования новых глобальных партнерств.

Основные направления форума: внешняя политика и международная безопасность, энергетика и изменение климата, экономика и финансы, пишет агентство.

Agenzia Nova: Казахстан–Италия: Мелони прибыла в Астану, в аэропорту ее встретил Президент Токаев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Астану — это вторая остановка в рамках ее поездки по Центральной Азии, которая завершится первым в истории саммитом с лидерами всех пяти стран региона, сообщает итальянское информационное агентство Agenzia Nova.

В аэропорту Мелони встретил Президент Касым-Жомарт Токаев. Среди встречающих также были министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, его заместитель Роман Василенко, посол Казахстана в Риме Ерболат Сембаев и посол Италии в Астане Антонелло Де Риу.

Ключевым моментом визита премьер-министра Италии является встреча с Токаевым и участие в саммите «Италия–Центральная Азия», отмечает агентство.

Синьхуа: В Алматы открылся Форум Китая и Центральной Азии «Государственное управление и устойчивое развитие»

Форум Китая и Центральной Азии «Государственное управление и устойчивое развитие» открылся в среду в казахстанском городе Алматы, сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

На мероприятии присутствуют около 100 представителей правительственных ведомств, университетов и предприятий Китая и Казахстана.

Организаторами форума выступили Ланьчжоуский университет и Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ), пишет агентство.

По словам Генерального консула КНР в Алматы Цзян Вэй, Китай всецело уважает независимое стремление стран Центральной Азии к модернизации и готов максимально искренне делиться с ними опытом развития.

Проректор Ланьчжоуского университета Ша Юнчжун указал, что взаимосвязанность и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и государствами Центральной Азии, включая Казахстан, являются историческим выбором для достижения процветания и развития региона, а взаимодействие в сфере знаний открывает новое пространство для расширения сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии в духе «взаимосвязанности сердец».

Проректор КазНУ по финансово-хозяйственным вопросам и развитию инфраструктуры Абдрахман Тасыбаев отметил, что форум является важной платформой для расширения обменов и сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Он подчеркнул, что различные темы, обсуждаемые на форуме, в значительной степени соответствуют темам национального стратегического развития.

На форуме эксперты и ученые из Китая и Казахстана проведут предметные дискуссии по четырем основным темам: экологическое управление, цифровое развитие, борьба с бедностью и региональное сотрудничество, пишет Синьхуа.

The Times of Central Asia: Еще два гроссмейстера из Казахстана, восходящей шахматной державы

14-летний юноша из Казахстана ожидает официального подтверждения звания самого молодого гроссмейстера страны после того, как улучшил свой рейтинг на турнире в Объединенных Арабских Эмиратах в этом месяце. Кроме того, 21-летняя девушка станет второй женщиной-гроссмейстером Казахстана — благодаря участию в том же турнире, сообщает The Times of Central Asia.

— Тренеры, методики, оснащение шахматных классов — все это стало экспортным продуктом Казахстана, — заявила Казахстанская федерация шахмат.

Казахстанский шахматист Эдгар Мамедов, которому исполнится 15 лет 18 июня, достиг рейтинга выше 2500 баллов благодаря своим результатам на международном шахматном турнире Sharjah Masters, согласно информации федерации.

— Осталось лишь дождаться официального подтверждения в звании, — говорится в заявлении.

На турнире в Шардже также выступала казахстанская шахматистка, которая обеспечила себе рейтинг гроссмейстера. Как и Мамедов, Бибисара Асаубаева ожидает официального подтверждения. Она станет второй женщиной-гроссмейстером Казахстана после Жансаи Абдумалик.

ТАСС: РФ рассчитывает на совместное кинопроизводство с Казахстаном

Россия и Казахстан намерены проработать возможность подписания соглашения о совместной кинопродукции, а также планируют ряд совместных проектов в сфере кинематографии, в том числе в РФ в августе проведут Дни казахского кино. Об этом заявила журналистам генеральный директор Роскино Эльза Антонова после церемонии открытия Аллеи вечной дружбы РФ и Казахстана в Астане, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

— У нас много планов, мы очень надеемся, что в ближайшее время мы проработаем вопрос о подписании соглашения о копродукции между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, об этом мечтают многие кинематографисты двух стран. Думаю, что все планы будут претворены в жизнь обязательно в ближайшем будущем, — цитирует Эльзу Антонову ТАСС.

Она напомнила, что накануне в столице Казахстана открылся пятый фестиваль российского кино.

По ее словам, в августе в рамках Дней кино СНГ планируется организовать Дни казахского кино в России.

Антонова также сообщила, что ряд новых проектов обсуждался на круглом столе творческих деятелей в Астане на полях визита министра культуры России Ольги Любимовой в Казахстан, пишет российское информагентство.

Также в выпуске программы Modern Nomads Euronews рассказывает путь Казахстана в кинематографе — от истоков до его становления.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о планах открыть постоянное представительство при Организации тюркских государств, исламских активах и самом мощном в Центральной Азии суперкомпьютере.