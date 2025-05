Постпредставительство при ОТГ, исламские активы, суперкомпьютер: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АЗЕРТАДЖ: Токаев: Казахстан планирует открыть постоянное представительство при ОТГ

В ближайшее время Казахстан планирует открыть постоянное представительство при Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Акорду.

Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Будапеште на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ. По его словам, назначен постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств, уточняет информагентство.

- 11–12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств; город Актау в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почетной миссии начата реализация конкретных мероприятий; по инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана Консультативная платформа избирательных органов, ее первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане; по согласованию сторон с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ, - цитирует Токаева АЗЕРТАДЖ.

Также российское информационное агентство ТАСС пишет, что Касым-Жомарт Токаев призвал использовать потенциал стран Организации тюркских государств (ОТГ) для диверсификации поставок сырья и товаров на мировые рынки.

- Касым-Жомарт Токаев назвал стратегической задачу превращения Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем, - приводит сообщение Акорды ТАСС.

К тому же Глава государства указал на необходимость наращивания торгового оборота между странами ОТГ, добавляет агентство.

Trend: Казахстан станет основным двигателем роста исламских активов в Центральной Азии

Казахстан, как ожидается, станет основным драйвером роста исламских активов в Центральной Азии, сообщает азербайджанское информационное агентство Trend, ссылаясь на совместный доклад Евразийского банка развития, Исламского института банковского дела и Группы Лондонской фондовой биржи.

- При заявленных общих активах исламского финансирования в размере 699 млн долларов США в 2023 году, что составляет всего 0,01% от общего объёма глобальных активов, вклад стран Центральной Азии в отрасль остаётся скромным. И это несмотря на высокую долю мусульманского населения, которое составляет 85% от общей численности жителей региона. В регионе действуют полноценные исламские банки, исламские окна при традиционных банках, операторы такафула, микрофинансовые, инвестиционные, лизинговые компании, а также исламские финтех-организации. Однако инструменты исламского рынка капитала развиваются медленнее, чем исламские финансовые институты, — приводит результаты из доклада Trend.

В докладе подчёркивается, что в каждой стране Центральной Азии различные секторы вносят вклад в развитие их индустрии исламских финансов, пишет информагентство.

- Благодаря использованию своих стратегических преимуществ, регион может занять важное место на глобальной карте исламского финансирования.

Ожидается, что индустрия исламских финансов в регионе продолжит расти: объём активов сукук к 2033 году может достичь 5,6 млрд долларов США, а активы исламских банков — 6,3 млрд долларов. Учитывая демографию, экономический рост и размер банковского сектора в каждой из пяти стран Центральной Азии, Казахстан, вероятнее всего, станет основным двигателем этого роста, за которым последуют Узбекистан и Туркменистан, — говорится в докладе.

TheTimesofCentralAsia: Казахстан представил самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии

The Times of Central Asia пишет, что Казахстан сделал важный шаг в своей цифровой трансформации с появлением самого мощного суперкомпьютера в Центральной Азии. Система, производительностью около 2 экзафлопс, была поставлена в рамках стратегического соглашения между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) и компанией Presight AI Ltd.

Этот шаг стал продолжением соглашения, подписанного в феврале 2024 года, о создании суперкомпьютера и центра обработки данных. Новый этап включает создание полномасштабного суперкомпьютерного кластера, который будет установлен в дата-центре уровня надежности Tier III.

Новый суперкомпьютер собран на новейших графических чипах NVIDIA H200, оптимизированных для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Ожидается, что он значительно укрепит цифровую инфраструктуру и возможности ИИ в Казахстане, пишет издание.

По информации МЦРИАП, суперкомпьютер призван принести пользу широкому кругу пользователей, а не только узкой группе специалистов.

- Ресурсы суперкомпьютера будут доступны всем: стартапам, разрабатывающим нейросети, университетам, ведущим фундаментальные и прикладные исследования, научным центрам и компаниям, внедряющим ИИ в свои бизнес-процессы, — заявили в министерстве.

Euronews: Казахстан усилил поддержку МСБ для привлечения инвестиций из Европы

Казахстан наращивает поддержку малого и среднего бизнеса. При больших объёмах финансирования, реформах и торговых стимулах цель состоит в том, чтобы расширить базу МСБ и привлечь больше европейских инвестиций, пишет Euronews.

Казахстан расширяет свой сектор МСБ с помощью целевых реформ, финансирования и государственных гарантий на сумму почти 18 млрд евро к 2027 году. Новые стимулы поддерживают совместные предприятия, иностранных предпринимателей и местное производство, при этом более 11 000 МСБ уже работают в долевой собственности. Фонд DAMU играет ключевую роль, предоставив финансирование более 1600 зарубежных проектов.

Согласно Euronews, европейские инвесторы находят возможности в таких секторах, как агробизнес, логистика и ИТ. По мере того, как Казахстан переходит от добычи ресурсов к производству с добавленной стоимостью, торговые представительства и правовые рамки помогают европейским фирмам уверенно выходить на трансформирующийся рынок.

Deutsche Welle: Выбрали Казахстан? США будут строить генконсульство в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вечером 19 мая подписал ратифицированное Сенатом Парламента страны соглашение с Соединенными Штатами Америки о предоставлении американскому правительству земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения в Алматы, сообщает DW.

Документ имеет силу закона и официально вступает в силу через 10 дней после его подписания президентом страны, уточняет Deutsche Welle.

Из опубликованного в официальной печати соглашения следует, что общая площадь арендуемого минимум на 49 лет участка составит более семи гектаров, за который США единым платежом выплатят 25,3 млн долларов в течение 30 календарных дней после его окончательного утверждения.

Помимо крупнейшего в Центральной Азии визового центра США, который будет обслуживать не только граждан Казахстана, но и жителей соседних стран, в новом комплексе генерального консульства получат «прописку» представительства министерства торговли США, агентства по борьбе с наркотиками, центра по контролю за заболеваниями и коммерческой службы США. Не исключается, что там же будет расположен и региональный офис Агентства США по международному сотрудничеству (USAID), в случае восстановления его деятельности, а также ряда других представительств американских государственных структур, пишет DW.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о переговорах Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, объеме грузоперевозок через Хоргос и уникальной породе собак казахской тазы.