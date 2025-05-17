Рекордные грузоперевозки, тазы и наследный принц: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Anadolu: Токаев: Объединенные Арабские Эмираты разделяют общие цели и устремления Казахстана

В Астане прошли переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, пишет Anadolu agency со ссылкой на Акорду.

Как отметил Президент Казахстана, Объединенные Арабские Эмираты являются одним из главных партнеров Казахстана, разделяющим общие цели и устремления. Токаев подчеркнул, что визит наследного принца имеет большое значение для страны, что придаст дополнительный импульс казахско-эмиратским отношениям. ОАЭ являются одним из главных партнеров Казахстана, разделяющим общие цели и устремления. В 2023 году правительства двух стран подписали Совместную декларацию о реализации стратегических инвестиционных проектов.

Кроме того, ОАЭ входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана. В 2024 году приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув рекордных значений.

В рамках визита наследного принца, Казахстан заключил с Эмиратами более 20 коммерческих соглашений на сумму 5 млрд долларов. Их реализация придаст мощный импульс стратегическому сотрудничеству и будет способствовать укреплению взаимовыгодных двусторонних связей.

В числе подписанных соглашений между странами: Меморандум о сотрудничестве в автомобильном транспорте между Минтрансом РК и Минэнерго и инфраструктуры ОАЭ; Меморандум между Минюстом РК и Минюстом ОАЭ; Соглашение по разработке проектов энергоснабжения (500 МВт) и системы хранения энергии (2000 МВт) между АО «Самрук-Казына» и Masdar.

Синьхуа: С начала 2025 года объем грузоперевозок через Хоргос превысил 5 млн тонн

Грузооборот через железнодорожный КПП Хоргос на границе Казахстана и Китая превысил 5 млн тонн с начала 2025 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным таможенной службы, грузооборот увеличился на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что за отчетный период выросло количество грузовых поездов, курсировавших по маршрутам международных ж/д грузоперевозок «Китай-Европа», «Китай-Центральная Азия» через ж/д КПП Хоргос. С железнодорожных погранпереходов Синьцзяна на рынки Центральной Азии и Европы отправляется ассортимент товаров китайского производства, в том числе предметы повседневного обихода, электромеханическое оборудование, электронные изделия, сельскохозяйственная и прочая продукция.

На данный момент через ж/д КПП Хоргос прошло в общей сложности свыше 45 000 грузовых поездов «Китай-Европа», «Китай-Центральная Азия», при этом общее число подобных маршрутов достигло 87, которые охватывают 46 городов и регионов в 18 странах мира.

АЗЕРТАДЖ: Казахстан получил 203 миллиарда долларов от компании «Тенгизшевройл»

Прямые финансовые выплаты Казахстану от деятельности компании «Тенгизшевройл» с 1993 года превысили 203 млрд долларов, сообщает Азертадж со ссылкой на отчет компании.

По данным источника, после выхода всех объектов Тенгизского месторождения на полную производственную мощность ожидается, что общий объем добычи нефти на месторождении составит примерно 40 млн тонн в год.

Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире. Общие разведанные запасы Тенгизского месторождения составляют 3,1 млрд тонн.

Euronews: Казахская борзая тазы: от кочевого стража до национальной иконы

Об уникальной породе казахской тазы — борзой, которая завоевывает международное признание, как культурно значимая порода собак, рассказывает Euronews в выпуске программы «Modern Nomads».

Сегодня казахская тазы становится национальным символом. В прошлом году порода получила предварительное признание Международной кинологической федерации (FCI), Всемирной кинологической организации. Это начало долгого, многолетнего пути к полному международному признанию.

Ученые считают, что родословная казахских борзых берет начало в эпоху одомашнивания лошадей. На протяжении веков эти грациозные длинноногие собаки защищали скот от хищников и помогали кочевникам добывать пищу.

Среди именитых владельцев породы — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Daryo: Казахстан продвигает промышленные проекты стоимостью 10 млрд долларов в химическом и металлургическом секторах

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации крупных промышленных проектов в химической и металлургической отраслях Казахстана, сообщает Daryo со ссылкой на сайт Премьер-министра РК.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что на данный момент реализуются пять крупных проектов с общим объемом инвестиций около $10 млрд. Ожидается, что эти проекты создадут более 8700 постоянных рабочих мест и сыграют решающую роль в стимулировании региональной экономики. Инициативы направлены на создание кластеров производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для укрепления экспортноориентированной промышленной базы страны.

Среди проектов — строительство медеплавильного завода мощностью до 300 тыс. тонн катодной меди в год в Абайском районе. В Карагандинской области «Кармет» реализует программу модернизации стоимостью $3,5 млрд, направленную на увеличение объемов производства и освоение новых видов продукции для машиностроительной и автомобильной промышленности. К 2028 году компания планирует производить до 9 млн тонн угля и железорудного концентрата и 5 млн тонн стали в год, создав 2000 новых рабочих мест.

А в Костанайской области на площадке ССГПО планируется построить завод по производству горячебрикетированного железа мощностью 2 млн тонн в год. Ожидается, что содержание железа превысит 90%, а проект позиционируется как модель внедрения экологически чистых технологий в металлургии. Проект привлечет до 1,2 млрд долларов инвестиций и создаст 1000 рабочих мест.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, упоминалось о масштабном военном параде, визите лидера Коммунистической партии Вьетнама в Казахстан, а также о планах нашей страны стать логистическим хабом ЕАЭС.