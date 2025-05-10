Госвизит То Лама в Астану, военный парад: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Anadolu Agency: В Астане состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию Победы

Казахстан взял решительный курс на модернизацию Вооруженных Сил и укрепление потенциала армии. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на военном параде по случаю 80-летия Победы, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на Акорду.

— Повышение обороноспособности страны — наша приоритетная задача. Мы взяли решительный курс на модернизацию Вооруженных Сил и укрепление потенциала армии. Парламент принял соответствующий закон. Государство всегда будет поддерживать военнослужащих, сотрудников специальных органов и подразделений гражданской защиты. Сила нашей армии — в высоком моральном духе личного состава, железной дисциплине и порядке. Ваша безупречная служба — главный фактор безопасности страны и спокойствия граждан, — цитирует Токаева агентство.

В Астане состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию Победы и Дню защитника Отечества. Руководил парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Казахстана генерал-майор Мереке Кушекбаев, пишет Anadolu.

В параде приняли участие более 4 тысяч военнослужащих всех видов Вооруженных Сил Казахстана. Задействовано свыше 200 единиц военного оружия и техники, включая 66 самолетов военной авиации и вертолетов.

В Казахстане также отмечают 33–ю годовщину со дня создания национальных Вооруженных сил. Указ о создании национальных Вооруженных сил республики был подписан 7 мая 1992 года, добавляет турецкое информагентство.

Việt Nam News: Лидер партии завершил государственный визит в Казахстан

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, его супруга Нго Фыонг Ли и высокопоставленная вьетнамская делегация покинули Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева в среду днем (по местному времени), завершив трехдневный государственный визит в Казахстан по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева, пишет газета Việt Nam News.

В ходе визита вьетнамский лидер провел переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также встретился с председателем Сената Мауленом Ашимбаевым, председателем Мажилиса Ерланом Кошановым и с премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Вьетнамская газета пишет, что Генеральный секретарь также принял участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы, участвовал в казахстанско-вьетнамском бизнес-форуме, встретился с представителями местных предприятий, побывал в Международном финансовом центре Астаны и выступил в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Кроме того, Генеральный секретарь и его супруга посетили концерт, посвященный дружбе между Вьетнамом и Казахстаном, встретились с сотрудниками посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины, а также побывали на выставке «Этноаул».

Việt Nam News пишет, что государственный визит Генерального секретаря в Казахстан имеет важное значение для укрепления дружбы и формирования новой основы для сотрудничества между двумя странами.

Монцамэ: Министры иностранных дел Монголии и Республики Казахстан провели телефонный разговор

Во вторник, 6 мая, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу, сообщает монгольское информационное агентство Монцамэ.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран отметили, что договоренности, достигнутые в ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Монголию в 2024 году, начинают воплощаться в жизнь.

Также министры обменялись мнениями по вопросам расширения «Стратегического партнерства» между двумя странами, в том числе развитие транспортной и логистической инфраструктуры, пишет агентство.

Trend: Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с АБР по модернизации энергетической инфраструктуры — заявление замминистра

Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Азиатским банком развития (АБР) на взаимовыгодных условиях в сфере модернизации и развития энергетической, инженерной и коммунальной инфраструктуры, сообщает азербайджанское информагентство Trend.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра финансов Казахстана, альтернативного управляющего от страны в АБР Даурена Кенгбейла, распространенном в рамках бизнес-сессии управляющих АБР, уточняет агентство.

В документе подчеркивается, что Казахстан высоко ценит роль АБР как надежного партнера в продвижении устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— В 2024 году банк запустил План действий в области охраны окружающей среды на 2024–2030 годы и План действий по управлению рисками бедствий на тот же период, сосредоточив внимание на сохранении биоразнообразия, борьбе с загрязнением, климатических решениях и устойчивом восстановлении. АБР прилагает значительные усилия для обеспечения инклюзивного роста, в том числе поддерживает инфраструктурные проекты и расширяет доступ к системе социальной защиты. Банк интегрирует экологические приоритеты в стратегии партнерства с государствами и помогает реализовывать проекты, направленные на решение социально-экономических задач. АБР — важный и стратегический партнер Республики Казахстан, — приводит заявление Trend.

РИА Новости: Казахстан хочет стать логистическим хабом ЕАЭС

Казахстан, учитывая свою географию, намерен стать логистическим хабом ЕАЭС и выступать в качестве центра развития кооперации. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве торговли и интеграции РК.

— С учетом географического положения и континентальной замкнутости нашей страны мы позиционируем Казахстан как логистический хаб ЕАЭС. Для этого активно ведется работа по развитию транспортной инфраструктуры в направлениях «Восток — Запад», «Север — Юг», а также транскаспийского международного транспортного маршрута, — говорится в сообщении Минторговли.

В то же время в ведомстве отметили, что Казахстан является самым большим и при этом наиболее отдаленным от моря государством, в рамках ЕАЭС существуют обязательства о предоставлении казахстанским перевозчикам внутренних железнодорожных тарифов в направлении морских портов (в основном Тамань, Усть-Луга и другие), которые позволяют сократить финансовые издержки казахстанского бизнеса, пишет агентство.

— Казахстан, учитывая свою географию и возможности, намерен выступать в качестве центра развития кооперации, — отметили в министерстве торговли.

АЗЕРТАДЖ: Казахстан создаст логистический центр в иранском порту

Казахстан и Иран договорились о развитии транзитных возможностей порта Шахид-Реджаи в городе Бендер-Аббас, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Ассоциацию казахстанских железнодорожных грузоперевозчиков.

Казахстан планирует создать там терминал и логистический центр для перевалки казахстанских и транзитных грузов, следующих из стран Центральной Азии.

В течение месяца Казахстан представит бизнес-план, после чего будет заключен инвестиционный контракт.

Азербайджанское информационное агентство пишет, что соглашение является частью стратегии Казахстана по поддержке зарубежных инвестиций и расширению сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости об объединении усилий Казахстана и Франции для спасения озера Балхаш, обсуждении увеличения поставок нефти в Германию, водородном потенциале и женских вагонах.