Россия отвергла «мирный план», предложенный Европой

При этом он не уточнил, имеется ли в виду версия «мирного плана», обсуждавшаяся в Женеве делегациями США и Украины. На данный момент ни один из вариантов этого плана не был официально обнародован, разные версии пунктов «мирного плана» публиковались только несколькими информационными агентствами и СМИ.

— Что касается тех планов, которые гуляют: мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно неконструктивный и нам не подходит, — заявил помощник Путина.

Между тем Ушаков заявил, что Москва «ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было» и «многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ». Ушаков предполагает, что Вашингтон в ближайшее время выйдет на контакт с Москвой для очного обсуждения деталей «мирного плана», однако «пока конкретных договоренностей нет».

Официальные лица Украины и США в ночь на 24 ноября заявили, что совместными усилиями делегаций двух стран на «продуктивных переговорах» в Женеве был подготовлен обновленный «рамочный документ» по достижению мира в Украине. В совместном заявлении отмечается, что обе стороны признали консультации продуктивными.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в том, что переработанная версия мирного плана администрации Дональда Трампа имеет высокий потенциал быть реализованной. После консультаций с делегацией Украины в Женеве и ее европейскими союзниками он заявил журналистам, что переговоры привели к созданию «основополагающего документа», который теперь будет служить основой для дальнейшей работы.

Лидеры Евросоюза выражали несогласие с американскими предложениями. В ответ на американский документ Германия, Франция и Великобритания представили свой проект предложений по урегулированию украинского конфликта, полный текст которых опубликовало агентство Reuters. Подготовленный странами «евротройки» вариант допускает прием Украины в НАТО и размещение на территории страны войск государств НАТО под национальным командованием. Также европейцы считают, что численность ВСУ должна составлять 800 тыс. человек «в мирное время». Взамен России предлагается «возобновить дискуссии по безопасности.

Напомним, 20 ноября в СМИ были опубликованы все 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине.