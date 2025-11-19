РУ
    13:14, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Роналду посетил ужин в Белом доме и познакомился с сыном Трампа

    Футболист Криштиану Роналду посетил официальный ужин в Белом доме вместе с наследным принцем Саудовской Аравии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Usa Today. 

    Роналду посетил ужин в Белом доме
    Фото: x.com/@CRonaldoNews

    — Мой сын — большой поклонник Роналду. Бэррону удалось с ним познакомиться, и, думаю, теперь, когда я вас познакомил, он стал уважать отца еще больше. Спасибо, что пришли, это большая честь, сказал Трамп. 

    Недавно Роналду также выразил свое восхищение Трампом, заявив, что американский президент — «один из тех, кто может помочь изменить мир».

    На ужине также присутствовал миллиардер Илон Маск, а также другие влиятельные бизнес-лидеры, включая генерального директора Apple Тима Кука. Это первый визит Маска в Белый дом после ухода с поста главы Департамента эффективности государственного управления (Doge) в администрации Трампа в апреле .

    Драматическая вражда между Трампом и Маском разгоралась публично в течение нескольких месяцев, и включала заявление Маска о создании новой политической партии.

    40-летний футболист играет за саудовский профессиональный футбольный клуб «Аль-Наср». Чемпионат мира FIFA в следующем году, который проведут совместно США, Мексика и Канада, вероятно, станет его последним выступлением на этом турнире.

    Что обсуждали Трамп и саудовский принц в Белом доме - читайте здесь

    Теги:
    Криштиану Роналду Мировые новости Белый дом США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
