Роналду посетил ужин в Белом доме и познакомился с сыном Трампа

— Мой сын — большой поклонник Роналду. Бэррону удалось с ним познакомиться, и, думаю, теперь, когда я вас познакомил, он стал уважать отца еще больше. Спасибо, что пришли, это большая честь, сказал Трамп.

Недавно Роналду также выразил свое восхищение Трампом, заявив, что американский президент — «один из тех, кто может помочь изменить мир».

На ужине также присутствовал миллиардер Илон Маск, а также другие влиятельные бизнес-лидеры, включая генерального директора Apple Тима Кука. Это первый визит Маска в Белый дом после ухода с поста главы Департамента эффективности государственного управления (Doge) в администрации Трампа в апреле .

Драматическая вражда между Трампом и Маском разгоралась публично в течение нескольких месяцев, и включала заявление Маска о создании новой политической партии.

40-летний футболист играет за саудовский профессиональный футбольный клуб «Аль-Наср». Чемпионат мира FIFA в следующем году, который проведут совместно США, Мексика и Канада, вероятно, станет его последним выступлением на этом турнире.

