Роналду объявил, что следующий ЧМ станет для него последним

Его слова приводит общенациональная испанская газета Mundo Deportivo.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли следующий чемпионат мира станет для него последним, он сказал:

— Да, это правда, ведь мне будет 41 год. И думаю, что на таком большом турнире… не знаю… Как я уже говорил, сейчас я просто наслаждаюсь моментом, — признался португалец в интервью на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии.

После того как журналисты напомнили ему о его недавних словах о том, что он собирается «скоро завершить карьеру», Роналду в шутку добавил:

— Это произойдет через десять лет. Для меня «скоро» — это примерно через десять лет. Люди думают, что если я говорю «скоро», то это значит через шесть месяцев или год. Я просто шучу! , — сказал пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Тем не менее Роналду признал, что «когда достигаешь определенного возраста, начинаешь считать месяцы быстрее», однако подчеркнул, что по-прежнему находится в хорошей форме, продолжает забивать голы и получает удовольствие от игры как за «Аль-Наср», так и за сборную Португалии.

В прошлом месяце Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes в 2025 году, суммарно заработав $280 миллионов за текущий сезон.