Роналду объявил, что следующий ЧМ станет для него последним
40-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду, заявил во вторник, что чемпионат мира FIFA 2026 года, который пройдет в Канаде, Мексике и США, станет для него последним участием в этом турнире, передает агентство Kazinform.
Его слова приводит общенациональная испанская газета Mundo Deportivo.
Отвечая на вопрос о том, действительно ли следующий чемпионат мира станет для него последним, он сказал:
— Да, это правда, ведь мне будет 41 год. И думаю, что на таком большом турнире… не знаю… Как я уже говорил, сейчас я просто наслаждаюсь моментом, — признался португалец в интервью на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии.
После того как журналисты напомнили ему о его недавних словах о том, что он собирается «скоро завершить карьеру», Роналду в шутку добавил:
— Это произойдет через десять лет. Для меня «скоро» — это примерно через десять лет. Люди думают, что если я говорю «скоро», то это значит через шесть месяцев или год. Я просто шучу! , — сказал пятикратный обладатель «Золотого мяча».
Тем не менее Роналду признал, что «когда достигаешь определенного возраста, начинаешь считать месяцы быстрее», однако подчеркнул, что по-прежнему находится в хорошей форме, продолжает забивать голы и получает удовольствие от игры как за «Аль-Наср», так и за сборную Португалии.
В прошлом месяце Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes в 2025 году, суммарно заработав $280 миллионов за текущий сезон.