Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года

Из этой суммы $230 миллионов он получает от своего клуба Al Nassr в Саудовской Аравии, а еще $50 миллионов — от рекламных контрактов с компаниями Nike, Binance и Herbalife.

Несмотря на то что Роналду исполнилось 40 лет, он не собирается завершать карьеру. После победы с национальной сборной Португалии в Лиге наций УЕФА и истечения контракта с Al Nassr футболист быстро опроверг слухи о завершении выступлений и подписал новое двухлетнее соглашение с клубом.

— Я по-прежнему приношу пользу своей команде и сборной. Почему бы не продолжать?, — заявил Роналду в интервью португальскому телеканалу Canal 11.

Доход Роналду позволяет ему в шестой раз за десятилетие возглавить рейтинг Forbes. В общей сложности десять самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне 2025–2026 годов заработают $945 миллионов. Второе место занимает Лионель Месси из Inter Miami с доходом $130 миллионов, а третьим стал Карим Бензема из Al Ittihad — $104 миллиона.

Замыкают первую пятерку Килиан Мбаппе из Real Madrid ($95 млн) и Эрлинг Холанд из Manchester City ($80 млн). Среди новых имен — 18-летний Ламине Ямаль из Barcelona, впервые вошедший в десятку, и его соотечественник по Real Madrid Джуд Беллингем (22 года).

В целом, эксперты отмечают, что в мировом футболе происходит смена поколений. Половина самых богатых игроков младше 30 лет, а средний возраст футболистов в рейтинге стал самым низким за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что Bloomberg оценил состояние Криштиану Роналду в $1,4 млрд, признав его первым футболистом-миллиардером.

В мае Forbes сообщал, что Роналду заработал $275 млн за период с мая 2024 по май 2025 года и возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Мы также писали, что Роналду стал первым футболистом в истории, который смог забить по 100 голов за четыре разных клуба и за национальную сборную.



