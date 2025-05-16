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    10:50, 16 Май 2025 | GMT +5

    Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

    Спортсмен номер один в рейтинге 2025 — футболист Криштиану Роналду, чей заработок составил $275 миллионов. Это третий по величине годовой доход среди действующих спортсменов за все время наблюдений Forbes, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    спорт
    Фото: midjourney

    40-летний форвард занимает позицию нападающего и капитана, как в саудовском клубе «Аль-Наср», так и в сборной Португалии. За последние 12 месяцев его доход формировался как из клубной зарплаты, так и из внушительных заработков вне поля — в основном за счет рекламных проектов.

    Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
    Фото: forbes

    В совокупности 50 самых высокооплачиваемых спортсменов в этом году заработали около $4,23 млрд, что значительно превысило предыдущий рекорд в $3,88 млрд, установленный всего год назад. В эту сумму входит $1,04 млрд, полученных от спонсорских контрактов, публичных выступлений и других бизнес-проектов — на 11% больше, чем в 2024 году ($936 млн), и почти сравнимо с рекордом 2023 года в $1,08 млрд.

    В рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes в 2025 году вошли семеро казахстанских бизнесменов. 

    Теги:
    Спорт Криштиану Роналду Деньги Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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