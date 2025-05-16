Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

40-летний форвард занимает позицию нападающего и капитана, как в саудовском клубе «Аль-Наср», так и в сборной Португалии. За последние 12 месяцев его доход формировался как из клубной зарплаты, так и из внушительных заработков вне поля — в основном за счет рекламных проектов.

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В совокупности 50 самых высокооплачиваемых спортсменов в этом году заработали около $4,23 млрд, что значительно превысило предыдущий рекорд в $3,88 млрд, установленный всего год назад. В эту сумму входит $1,04 млрд, полученных от спонсорских контрактов, публичных выступлений и других бизнес-проектов — на 11% больше, чем в 2024 году ($936 млн), и почти сравнимо с рекордом 2023 года в $1,08 млрд.

В рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes в 2025 году вошли семеро казахстанских бизнесменов.