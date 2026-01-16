РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Рынок ОАЭ и Индии заинтересован в импорте казахстанского мяса

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с генеральным директором Lulu Kazakhstan Мохидином Хусейном Файсалом, а также основателем и CEO компании IGateway Ltd Гунасиланом Айотхи Даниэлем, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    Рынок ОАЭ и Индии заинтересован в импорте казахстанской козлятины
    Фото: МСХ РК

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и перспективы поставок казахстанской животноводческой продукции на рынок ОАЭ и Индии.

    Иностранная сторона выразила заинтересованность в импорте козлятины, а также другой халяльной мясной продукции, соответствующей международным ветеринарно-санитарным и качественным требованиям. Отмечено, что растущий потребительский рынок Индии открывает дополнительные возможности для расширения экспорта отечественной продукции животноводства.

    Министр подчеркнул, что Казахстан располагает значительным потенциалом в сфере животноводства и готов рассматривать возможности увеличения объемов экспорта при условии соблюдения ветеринарных требований и обеспечения стабильных поставок.

    По итогам встречи стороны договорились продолжить проработку практических механизмов сотрудничества, включая вопросы ветеринарной сертификации, логистики и установления прямых контактов между казахстанскими производителями и индийскими импортерами.

    Добавим, что LuLu Group International занимается розничной торговлей, импортом и экспортом, торговлей, управляет мясоперерабатывающими заводами в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии.

    Ранее сообщалось, что Казахстан открывает новые рынки для экспорта животноводческой продукции.

    Теги:
    Сельское хозяйство ОАЭ Минсельхоз Мясо Индия Импорт
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают