Рынок ОАЭ и Индии заинтересован в импорте казахстанского мяса

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и перспективы поставок казахстанской животноводческой продукции на рынок ОАЭ и Индии.

Иностранная сторона выразила заинтересованность в импорте козлятины, а также другой халяльной мясной продукции, соответствующей международным ветеринарно-санитарным и качественным требованиям. Отмечено, что растущий потребительский рынок Индии открывает дополнительные возможности для расширения экспорта отечественной продукции животноводства.

Министр подчеркнул, что Казахстан располагает значительным потенциалом в сфере животноводства и готов рассматривать возможности увеличения объемов экспорта при условии соблюдения ветеринарных требований и обеспечения стабильных поставок.

По итогам встречи стороны договорились продолжить проработку практических механизмов сотрудничества, включая вопросы ветеринарной сертификации, логистики и установления прямых контактов между казахстанскими производителями и индийскими импортерами.

Добавим, что LuLu Group International занимается розничной торговлей, импортом и экспортом, торговлей, управляет мясоперерабатывающими заводами в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии.

Ранее сообщалось, что Казахстан открывает новые рынки для экспорта животноводческой продукции.