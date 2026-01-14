Рынок «Байсат» в Алматы выставили на торги в третий раз

ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» проинформировало о размещении на государственной электронной торговой платформе sauda.e-qazyna.kz объявления о проведении повторных электронных торгов по доле участия в ТОО «Центр оптово-розничной торговли», то есть рынка «Байсат».

Дата и время проведения торгов назначены на 5 февраля 2026 года, в 12:00.

Стартовая цена лота составляет 24 772 753 285 тенге, что почти на два миллиарда тенге ниже, чем на предыдущих торгах.

Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством РК и регламентом проведения открытых электронных торгов, обеспечивающим прозрачность и равный доступ для всех заинтересованных участников.

Отметим, в январе 2024 года часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, была возвращена государству. Имущество, состоящее из трех объектов общей площадью 4 221,4 кв. м и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», принадлежащих Бауыржану Нурсултану (сын Кайрата Сатыбалды).

Напомним, первый аукцион по определению нового владельца рынка должен был состояться 18 ноября 2025 года. Однако на момент начала аукциона по объекту продажи ни один участник не был зарегистрирован, из-за чего аукцион не состоялся.

В конце прошлого года рынок «Байсат» в Алматы снова выставили на торги. В этот раз начальная стоимость объекта была снижена почти на два миллиарда тенге и составила 26,7 млрд тенге. Тем не менее, и этот аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей.