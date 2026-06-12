Рынок «Байсат» могут передать в собственность акимата Алматы

В ходе брифинга в СЦК председателю Комитета государственного имущества и приватизации Нурмахану Адильбекову был задан вопрос о перспективах реализации рынка, который уже около года не удается продать на торгах, а также о дальнейших мерах в случае отсутствия покупателя.

Спикер отметил, что рынок, вероятнее всего, не приобретают из-за отсутствия финансовых возможностей и интереса со стороны инвесторов.

— Если не будет реализован, я думаю, можно будет рассмотреть вопрос передачи в коммунальную собственность акимата Алматы, — сказал он.

Отметим, что часть одного из крупнейших рынков города неоднократно выставлялась на торги. Недавно состоялся пятый аукцион, однако покупателя вновь не нашлось. Объект оценивался в 28,6 млрд тенге.

Впервые рынок был выставлен на продажу 18 ноября 2025 года по стартовой цене 28,6 млрд тенге, однако тогда также не был реализован.

В январе 2024 года часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, была возвращена государству.

В состав возвращенного имущества вошли три объекта общей площадью 4 221,4 квадратного метра и земельный участок площадью 1,4 гектара. Активы находились в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», которые принадлежали Бауыржану Нурсултану (сын Кайрата Сатыбалды).