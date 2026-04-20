телерадиокомплекс президента РК
    19:31, 19 Апрель 2026 | GMT +5

    Рыбакина заработала Porsche Carrera и 160 тысяч евро призовых за победу в Германии

    Елена Рыбакина за победу в Штутгарте получит 500 рейтинговых очков и больше 160 тыс. евро призовых. Также ей достанется автомобиль Porsche 911 Carrera S. Первая ракетка Казахстана горячо поблагодарила поклонников, передает агентство Kazinform.

    Елена Рыбакина
    Фото: ФКТ

    В финальном матче Рыбакина обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову (№ 12 WTA) со счетом 7:5, 6:1, тем самым подтвердив статус одной из сильнейших теннисисток мира. После матча она поблагодарила болельщиков за поддержку.

    — Спасибо вам, ребята, за невероятную атмосферу на протяжении всей недели. Это было потрясающе. Благодарю за вашу поддержку и за то, что вы болели за нас. Это всегда помогает нам двигаться дальше: когда чувствуешь такую любовь, появляется желание становиться лучше с каждым разом, — сказала теннисистка в видео, опубликованном на странице WTA.

    Отметим, что для 26-летней спортсменки этот титул стал 13-м в одиночной карьере и вторым в сезоне 2026 года. Ранее Рыбакина выиграла Открытый чемпионат Австралии — 2026.

    Победа в Германии 19 апреля текущегог года позволила ей укрепить позиции в мировом туре: на данный момент Рыбакина возглавляет чемпионскую гонку WTA сезона-2026, имея в активе 3983 очка.

    За победу в Штутгарте казахстанская теннисистка получит 500 рейтинговых очков и 161 310 призовых. Ее соперница Каролина Мухова, игравшая в финале, заработала 325 очков и 99 565 евро призовых.

    Кроме того, традиционно для турнира победительница получила автомобиль Porsche — в этот раз Елена пополнила свой автопарк моделью Porsche 911 Carrera S. Ранее, в 2024 году, она также выигрывала Porsche Taycan 4S Sport Turismo.

    Еламан Турысбеков
