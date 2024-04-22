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    18:50, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина выиграла восьмой титул WTA в карьере и автомобиль Porsche

    Елена Рыбакина выиграла восьмой титул WTA в карьере и автомобиль Porsche
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    За победу на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2024 в в Штутгарте Елена Рыбакина получила 500 рейтинговых очков и автомашину Porsche, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В финале первая ракетка Казахстана уверенно обыграла украинку Марту Костюк, занимающую 27-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счёт поединка 6:2, 6:2 в пользу Елены. За 1 час и 9 минут игрового времени казахстанке удалось реализовать четыре брейк-поинта из шести.

    В полуфинале Елена обыграла первую ракетку мира Игу Швёнтек и, тем самым, прервала её потенциальный хет-трик (полячка победила в Штутгарте в 2022 и в 2023 годах).

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте.

    Свой первый титул в WTA-туре Елена выиграла в 2019 году — на турнире WTA 250 в Бухаресте. В 2020-м она победила на турнире WTA 250 в Хобарте. В 2022-м Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона. 2023 год принес казахстанке два трофея WTA 1000: в Индиан-Уэлсе и Риме. В начале этого года Елена выиграла турнир WTA 500 в Брисбене, а спустя месяц в Абу-Даби.

    Sports.kz сообщает о том, сколько уже заработала Елена Рыбакина в этом году.

    За неполных четыре месяца Рыбакина выступила на восьми турнирах. В январе она победила в Брисбене (Австралия) и заработала 220 000 долларов.

    За выступление на турнире в Аделаиде (Австралия) казахстанка получила 24 200 долларов.

    На Australian Open Елена неожиданно проиграла во втором круге — ее заработок составил 120 600 долларов.

    В феврале Рыбакина стала победительницей турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — победа принесла ей 142 000 долларов.

    Затем она стала финалисткой в Дохе (Катар) и пополнила свой счет еще на 380 320 долларов.

    На турнире в Дубае (ОАЭ) Елена заработала 72 965 долларов.

    После этого лучшая теннисистка Казахстана пропустила месяц из-за болезни: она вернулась на корт в Майами (США) и дошла там до финала, заработав 585 000 долларов.

    Наконец, сегодня Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте и получила за победу 123 480 долларов.

    Таким образом, ее суммарный заработок в этом году составляет 1 596 565 долларов.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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