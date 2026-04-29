Результаты учета сайгаков будут опубликованы в июле — Минэкологии РК

Сколько сайгаков было добыто на территории Казахстана в прошлом году? На этот вопрос дало ответ Министерство экологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В 2025 году в рамках регулирования популяции сайгаков, из природной среды было изъято 196 173 животных. Суточная добыча сайгаков ведется в строгом соответствии с ежедневными заявками мясоперерабатывающих предприятий и убойных пунктов. В настоящее время рассматривается вопрос о регулировании численности популяции сайгаков, — говорится в ответе на запрос агентства.

Ведомство также сообщило, что результаты учета сайгаков, который ведется с учетом приплода 2026 года, будут известны в июле.

— В настоящее время ведется учет поголовья сайгаков, по его результатам будет опубликовано их общая численность, — отмечается в сообщении Министерства.

