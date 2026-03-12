Казахстан может начать продажу рогов сайгака через пару месяцев
Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев рассказал, когда Казахстан планирует возобновить экспорт рогов сайгака и на какие цели направят вырученные средства, передает корреспондент агентства Kazinform.
— При регулировании численности эти рога срезаются, маркируются в информационной системе в пунктах сдачи туш, в местных акиматах. В последующем под охраной они перевозятся в Алматы, где построены специальные холодильные установки. В них выдерживаются определенные температурные режимы, влажность воздуха. Каждый рог пронумерован, промаркирован и имеет свой след, — сообщил глава Минэкологии на брифинге в Мажилисе.
Напомним, ранее Казахстану вновь разрешили осуществлять экспорт рогов сайгака.
Однако, по словам Ерлана Нысанбаева, все еще остаются определенные ограничения.
— В год мы имеем право реализовывать до 10 тонн, согласно решениям заседания конвенции, которое проходило в Самарканде. Теперь в этом году вместе с Министерством торговли мы отрабатываем систему реализации. Думаю, что через пару месяцев объявим аукцион и будем продавать рога. Деньги пойдут на сохранения биоразнообразия, охрану сайгаков, на приобретение транспорта и материально-техническое обеспечение хозяйств, — добавил министр.
