    18:30, 11 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан может начать продажу рогов сайгака через пару месяцев

    Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев рассказал, когда Казахстан планирует возобновить экспорт рогов сайгака и на какие цели направят вырученные средства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    рога сайгаков
    Фото: ДП Атырауской области

    — При регулировании численности эти рога срезаются, маркируются в информационной системе в пунктах сдачи туш, в местных акиматах. В последующем под охраной они перевозятся в Алматы, где построены специальные холодильные установки. В них выдерживаются определенные температурные режимы, влажность воздуха. Каждый рог пронумерован, промаркирован и имеет свой след, — сообщил глава Минэкологии на брифинге в Мажилисе. 

    Напомним, ранее Казахстану вновь разрешили осуществлять экспорт рогов сайгака.

     Однако, по словам Ерлана Нысанбаева, все еще остаются определенные ограничения.

    — В год мы имеем право реализовывать до 10 тонн, согласно решениям заседания конвенции, которое проходило в Самарканде. Теперь в этом году вместе с Министерством торговли мы отрабатываем систему реализации. Думаю, что через пару месяцев объявим аукцион и будем продавать рога. Деньги пойдут на сохранения биоразнообразия, охрану сайгаков, на приобретение транспорта и материально-техническое обеспечение хозяйств, — добавил министр.

    Ранее Ерлан Нысанбаев рассказал о состоянии амурских тигров.

    Карина Кущанова
