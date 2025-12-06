Казахстан вновь будет экспортировать рога сайги

Согласно данным ведомства, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES) сняла нулевую экспортную квоту на дериваты сайгака из Казахстана. Решение было принято на Конференции сторон, проходящей в Самарканде.

Генеральный секретарь CITES Ивонн Игуэро отметила, что Казахстан продемонстрировал значительные успехи в сохранении популяции. По официальным данным, численность сайгака увеличилась с 21 тысяч до более 4 миллионов особей, что позволило вернуть стране право на регулируемую торговлю.

Казахстанская сторона заверила, что средства, полученные от легального экспорта рогов, будут направляться на мероприятия по сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем и дальнейшей защите вида.

Ранее стало известно, что численность сайги в Казахстане достигла рекордного уровня в четыре миллиона особей.