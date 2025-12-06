РУ
    15:45, 06 Декабрь 2025

    Казахстан вновь будет экспортировать рога сайги

    Казахстану вновь разрешено осуществлять экспорт рогов сайгака. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Минэкологии и природных ресурсов

    Согласно данным ведомства, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES) сняла нулевую экспортную квоту на дериваты сайгака из Казахстана. Решение было принято на Конференции сторон, проходящей в Самарканде.

    Генеральный секретарь CITES Ивонн Игуэро отметила, что Казахстан продемонстрировал значительные успехи в сохранении популяции. По официальным данным, численность сайгака увеличилась с 21 тысяч до более 4 миллионов особей, что позволило вернуть стране право на регулируемую торговлю.

    Казахстанская сторона заверила, что средства, полученные от легального экспорта рогов, будут направляться на мероприятия по сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем и дальнейшей защите вида.

    Ранее стало известно, что численность сайги в Казахстане достигла рекордного уровня в четыре миллиона особей. 

