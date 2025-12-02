Численность сайги в Казахстане достигла рекордного уровня в четыре миллиона особей

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра были заслушаны итоги проведенных мероприятий по устойчивому управлению популяцией сайгаков.

На совещании выступил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, а также представители других государственных органов.

По данным Минэкологии, численность сайги в Казахстане на сегодня достигла рекордного уровня в 4 млн особей и после окота в 2026 году составит порядка 5 млн особей. Учитывая такой стремительный рост, уполномоченными органами на основе подготовленного Институтом зоологии биологического обоснования были проведены мероприятия по устойчивому управлению численности животного для предотвращения ущерба сельскому хозяйству и поддержания экосистемного баланса.

С 1 июля по 30 ноября текущего года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям. Работы проводились в строгом соответствии с научными рекомендациями.

Особое внимание уделено учету и хранению дериватов. Все рога сайги учтены, промаркированы и хранятся в подведомственной Министерству организации РГКП «ПО «Охотзоопром» в условиях усиленной охраны и специализированной инфраструктуры.

Отдельно рассмотрены вопросы цифровой маркировки дериватов и международного регулирования. Совместно с АО «Казахтелеком» реализуется проект по маркировке рогов сайгака, обеспечивающий полную прослеживаемость и законный оборот. Представленная система получила поддержку на Международной конференции CITES и рассматривается как основа для поэтапного снятия ограничений на экспорт дериватов казахстанского происхождения.

По итогам совещания Роман Скляр поручил Министерству экологии и природных ресурсов и другим заинтересованным госорганам принять меры по подготовке к устойчивому управлению численностью сайгака на 2026 год, а также завершить формирование нормативной базы по маркировке и обороту дериватов с учетом решений CITES.