РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:35, 11 Март 2026 | GMT +5

    Амурских тигров в Казахстан из России завезут в течение двух месяцев

    Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев рассказал о состоянии амурских тигров, привезенных в Казахстан в 2024 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    По его словам, тигры сейчас чувствуют себя хорошо и содержатся в вольерных условиях.

    — По тиграм: чувствуют они себя хорошо в диких условиях. Мы надеемся получить приплод, — сказал Ерлан Нысанбаев на брифинге в Мажилисе.

    Кроме того, он сообщил, что Казахстан планирует дополнительно завезти четырёх тигров из России. Перевозка животных ожидается в конце апреля — начале мая в соответствии с договорённостями между странами.

    Ранее мы также писали о том, что завоз четырех тигров и восьми куланов в Казахстан планируется в 2026 году.

    Отметим, что амурские тигры являются ближайшими родственниками туранских тигров, которые ранее обитали на территории Центральной Азии, в Казахстане они вымерли к 1948 году. 

    Теги:
    Казахстан Природа Животные Россия
    Карина Кущанова
    Автор
