Амурских тигров в Казахстан из России завезут в течение двух месяцев

По его словам, тигры сейчас чувствуют себя хорошо и содержатся в вольерных условиях.

— По тиграм: чувствуют они себя хорошо в диких условиях. Мы надеемся получить приплод, — сказал Ерлан Нысанбаев на брифинге в Мажилисе.

Кроме того, он сообщил, что Казахстан планирует дополнительно завезти четырёх тигров из России. Перевозка животных ожидается в конце апреля — начале мая в соответствии с договорённостями между странами.

Отметим, что амурские тигры являются ближайшими родственниками туранских тигров, которые ранее обитали на территории Центральной Азии, в Казахстане они вымерли к 1948 году.