Фермеры Костанайской области могут сократить посевы на 30% из-за сайгаков

Один из самых обсуждаемых вопросов — это ущерб от сайгаков. Несмотря на многочисленные обращения фермеров в различные министерства, решения проблемы пока не найдено.

Фермеры отмечают, что в Торгайском регионе сайгаки нанесли серьезный ущерб посевам. По словам директора агрофирмы «Диевская» Олега Даниленко, многие хозяйства даже не смогли собрать урожай. Сейчас аграрии не понимают, как будут погашать кредиты.

— В этом году мы, скорее всего, не будем засевать около 30 процентов площадей, хотя влага есть, семена есть и люди готовы работать, — отметил он.

Ситуацию также обеспокоенно оценивают ветеринарные специалисты. Они не исключают распространение ящура среди сайгаков и предлагают меры, чтобы не допустить заражения.

В Ассоциации сельхозтоваропроизводителей предлагают компенсировать ущерб от потравы посевов за счет бюджета и внедрить страхование. Кроме того, аграрии просят разрешить отстрел сайгаков на полях в течение всего сезона.

Еще одной темой для обсуждения стал вопрос по резкому росту цен на семена. Руководитель АО «Заря» Александр Климко сообщил, что за год стоимость выросла почти вдвое: с 700 тысяч до 1,4 млн тенге за тонну. При этом действующие субсидии покрывают лишь небольшую часть затрат.

В этой связи фермеры предлагают увеличить нормативы субсидирования и усилить контроль за ценами на семена.

Также аграрии настаивают на пересмотре условий кредитования. По их словам, действующие программы не учитывают реальные затраты.

— Например, расходы на подготовку паров, которые несутся в конце года, не учитываются при финансировании на следующий сезон. Мы предлагаем компенсировать эти затраты, — пояснила директор Ассоциации Светлана Михайленко.

Кроме того, фермеры предлагают расширить перечень льготного кредитования и включить в него стационарные сушильные установки. Все предложения планируется направить в профильные министерства.

