Реконструкцию газопровода на Аль-Фараби в Алматы перенесли из-за учебного года

В акимате города сообщили, что АО «QazaqGaz Aimaq» планировало провести реконструкцию подземного газопровода от улиц Луганского и Армянская, проспекта Аль-Фараби до парковки Esentai Mall, а также от проспекта Аль-Фараби по бульвару Мендыкулова. Работы планировалось провести в летний период. Однако из-за организационных вопросов начало работ затянулось.

— Учитывая начало нового учебного года, большое количество школ и дошкольных организаций в зоне планируемой реконструкции газопровода, а также во избежание усугубления ситуации с автомобильными заторами по проспекту Аль-Фараби, по поручению акима города данные работы были приостановлены, — проинформировали в пресс-службе акимата.

Действующий подземный газопровод среднего давления эксплуатируется с 1974 года и требует обязательной модернизации. Реконструкция запланирована на следующий год — ориентировочно в летний период, когда транспортная нагрузка на проспект снижается.

Отметим, что до 1 сентября движение автотранспорта закрыто на улице Ходжанова от Гагарина до Жарокова, а также на улице Жарокова от Ходжанова до Дунаевского в южном направлении.

Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.