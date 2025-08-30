РУ
    17:17, 30 Август 2025

    Реконструкцию газопровода на Аль-Фараби в Алматы перенесли из-за учебного года

    Реконструкцию подземного газопровода в районе проспекта Аль-Фараби планировали провести летом, однако из-за организационных вопросов работы не были начаты в срок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ФНБ «Самрук-Қазына»

    В акимате города сообщили, что АО «QazaqGaz Aimaq» планировало провести реконструкцию подземного газопровода от улиц Луганского и Армянская, проспекта Аль-Фараби до парковки Esentai Mall, а также от проспекта Аль-Фараби по бульвару Мендыкулова. Работы планировалось провести в летний период. Однако из-за организационных вопросов начало работ затянулось.

    — Учитывая начало нового учебного года, большое количество школ и дошкольных организаций в зоне планируемой реконструкции газопровода, а также во избежание усугубления ситуации с автомобильными заторами по проспекту Аль-Фараби, по поручению акима города данные работы были приостановлены, — проинформировали в пресс-службе акимата.

    Действующий подземный газопровод среднего давления эксплуатируется с 1974 года и требует обязательной модернизации. Реконструкция запланирована на следующий год — ориентировочно в летний период, когда транспортная нагрузка на проспект снижается.

    Отметим, что до 1 сентября движение автотранспорта закрыто на улице Ходжанова от Гагарина до Жарокова, а также на улице Жарокова от Ходжанова до Дунаевского в южном направлении. 

    Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета. 

