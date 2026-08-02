Реконструкцию бывшей ж/д больницы в Алматы могут начать в этом году

На месте бывшей железнодорожной больницы в центре Алматы планируют создать современный городской детский реабилитационный центр. Когда начнется реконструкция объекта, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Здание, расположенное на пересечении проспекта Абая и улицы Масанчи, хорошо известно алматинцам как бывшая железнодорожная больница. На протяжении многих лет оно пустовало и постепенно превратилось в пристанище для бездомных.

Сегодня объект находится в полуразрушенном состоянии: выбиты окна, повреждены и исписаны стены. Территория огорожена строительным забором и защитным тентом.

Изначально реконструкцию планировалось начать еще в ноябре 2022 года. Однако сроки неоднократно переносились: сначала на октябрь 2024 года, затем на май 2025-го, позже — на 2026 год.

Фото: Досбол Атажан /Kazinform

Чтобы узнать, когда проект наконец перейдет в стадию реализации, редакция Kazinform направила очередной запрос в акимат Алматы.

В управлении строительства сообщили, что на базе существующего здания планируется открыть учебно-клинический комплекс городского детского реабилитационного центра.

— В настоящее время проектно-сметная документация по объекту находится на рассмотрении РГП «Госэкспертиза». Ожидаемый срок получения заключения — 31 июля 2026 года. Ориентировочное начало строительно-монтажных работ запланировано на четвертый квартал 2026 года, — сообщили в ведомстве.

Фото: Досбол Атажан / Kazinform

Что известно о проекте

Ранее в управлении строительства сообщали, что в августе 2021 года был заключен договор с ТОО «Жетысу Саулет Құрылысы» на разработку проектно-сметной документации. В ходе проектирования были получены необходимые исходно-разрешительные документы, проведено техническое обследование здания, а также совместно с управлением общественного здравоохранения подготовлено медико-техническое задание.

Поскольку здание является памятником истории и культуры местного значения, для сохранения его архитектурного облика была разработана научно-проектная документация при участии АО «Казреставрация».

Проект реконструкции предусматривает создание современной реабилитационной инфраструктуры, включая бассейн для детей, лечебный ванный зал, палаты стационарного пребывания, соляную комнату, учебные кабинеты, административные помещения и другие специализированные пространства.

Как уточнили в управлении, 3 марта 2025 года проектно-сметная документация была направлена в РГП «Госэкспертиза». Однако уже 10 июня того же года эксперты выдали отрицательное заключение, поскольку у первоначального разработчика — ТОО «Жетысу Саулет Құрылысы» — отсутствовала лицензия на проектирование объектов историко-культурного наследия.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В связи с этим 25 сентября 2025 года был заключен меморандум с ТОО «Engineering Center», которое завершило разработку документации с учетом предъявленных требований. В феврале 2026 года специалисты повторно обследовали объект и внесли необходимые корректировки в проект с учетом замечаний государственной экспертизы. После этого обновленная документация была вновь направлена в РГП «Госэкспертиза».

Изначально получить заключение планировалось в апреле 2026 года, однако сроки рассмотрения были продлены до конца июля. В случае получения положительного заключения уже в ближайшее время станет известна точная дата начала реконструкции.

История здания

Бывшее здание больницы Турксиба было построено в 1950 году по проекту архитектора Михаила Кудрявцева. Сегодня оно считается одним из немногих сохранившихся в Алматы объектов, выполненных в так называемом национальном стиле, сочетающем элементы классической архитектуры и региональных традиций.

В 2021 году объект был передан на баланс города, после чего власти объявили о планах его реконструкции под современный детский реабилитационный центр. Изначально завершить строительные работы планировалось в ноябре 2022 года, однако реализация проекта неоднократно откладывалась.

В прошлом году стало известно, что на реконструкцию здания предусмотрено финансирование в размере 5,3 млрд тенге.