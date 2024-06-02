Куда «пропали» алматинские бомжи

В Алматы, как и в любом крупном мегаполисе мира, можно встретить бомжей. Но сейчас их в городе стало меньше. Раньше они жили в заброшенных зданиях, парках, вокзалах и местных теплотрассах, подземных переходах, а сейчас лиц без определенного места жительства можно увидеть в определенных местах. Куда они «исчезли»? На этот вопрос корреспонденту агентства Kazinform ответили в городском акимате.

Фото: Алма Муканова / Kazinform

Фото: Алма Муканова / Kazinform

Посчитать точное количество бездомных крайне сложно. Стало ли их больше в крупнейшем городе Казахстана, никто точно не скажет. Но на улицах мегаполиса сейчас бродяг в грязной одежде и неухоженном виде можно увидеть редко.

Как правило, они спят на улице, ищут временное укрытие на стройках или «заброшках».

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фотокорреспондент нашего агентства в поисках бездомных побывал в одном из таких заброшенных зданий, которое расположено в центре города.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В светлое время суток на объекте никого не было, местные уверяют, что бомжи здесь бывают по ночам. И это похоже на правду. Внутри заброшки можно увидеть оставленные горы мусора, а на его территории людей, спящих прямо на земле.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Одной из главных проблем бомжей — отсутствие постоянного места жительства. Они в таких ситуациях оказываются по разным причинам: кого-то погубил алкоголь, кто-то потерял возможность снимать жилье и работу, а другие утратили документы, стали жертвами мошенников, у кого-то возникли проблемы со здоровьем или семейные ссоры и так далее. У каждого своя история.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Однако в последнее время в городе стало меньше бездомных. По крайней мере визуально. Своим мнением касательно сокращения числа бездомных и бродяг поделился заведующий кафедрой Казахского национального университета имени Абая, социолог, доктор политических наук Жомарт Кудайбергенулы. Он назвал несколько причин.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: из личного архива Жомарта Кудайбергенулы

— Алматы — крупная агломерация. Поэтому иметь бездомных — это вполне нормально. Однако в последние годы они стали невидимы даже для обычных граждан. Такую картину мы наблюдаем с 2019 года, особенно резко сократилось количество бездомных в период с 2019 по 2023 годы, когда в мире началась пандемия коронавируса. Не секрет, что они одними из первых стали жертвами болезни. Также на эту ситуацию сказалась цифровая реформа в стране. Бездомным нужны деньги, еда. Кто им это даст? Жители. А сейчас большая часть населения не держит наличные деньги, они перешли на безналичную оплату. И это тоже влияет. Здесь также есть и заслуга местного исполнительного органа и полиции, которые вели комплексную борьбу с социальным неравенством. Ну и нельзя забывать, что бездомные могут адаптироваться к любым условиям. Не исключено, что многие из них уехали в другие регионы из-за дорогой жизни в мегаполисе, — предположил социолог.

Фото: Алма Муканова / Kazinform

Власти стараются создать условия бездомным, чтобы вернуть их к нормальной жизни. Сейчас во многих регионах работают центры по адаптации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Один из находится в Алматы. Центр социальной адаптации «Пана» создан акиматом города еще в 2000 году. Это единственное учреждение в городе для круглосуточного временного проживания до одного года или временного нахождения в ночное время суток лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы или находящихся на учете в службах пробации. Здание рассчитано на 180 койко-мест, но на сегодня оно уже заполнено.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В связи с увеличением числа получателей услуг, в особенности в зимний период, управлением занятости и социальных программ Алматы было инициировано предложение о строительстве дополнительного отделения для лиц без определенного места жительства.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Этот центр открылся в феврале этого года в Алатауском районе. Наши корреспонденты побывали в этой организации и пообщались с их жителями.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Многие услугополучатели не хотели разговаривать с корреспондентами. Но не которые из них согласились ответить на наши вопросы. Одна из них — 57-летняя женщина по имени Вера, которая много лет скиталась по улицам в поисках еды и убежища и стала алкоголичкой. Два месяца назад ее привезли сюда полицейские. С тех пор она здесь получает все необходимые услуги.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Я родилась в Алматинской области. Потеряла родителей, когда была еще маленькой. Сейчас мне 57 лет, я бездомная. У меня никого нет. Долгое время я ночевала на улице, в разных местах. Часть своей жизни я провела на улице, жила в районе первого железнодорожного вокзала. Была разнорабочей. Спилась. Вот два месяца назад меня сюда привели полицейские. Мне здесь нравится. Сейчас сотрудники центра помогают мне восстановить документы. Хочу потом устроиться на работу, — заверила Вера.

Еще один постоялец центра Игорь — инвалид первой группы. Однако документа, подтверждающего у него нет. Еще более 30 лет назад он попал в аварию и потерял левую ногу.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Я раньше жил в микрорайоне Водник в Бурундае. Там и учился в школе. Но в 1990 году, когда мне было девять лет, меня сбила машина, в результате чего я потерял одну ногу. Сейчас у меня возникли проблемы со второй ногой. Образовалась трофическая язва. Мне сейчас в Центре помогают с перевязкой, вовремя дают лекарства и лечат. Также здесь нас вкусно кормят. Я очень благодарен сотрудникам центра, что так заботятся о нас, — отметил Игорь.

Данное отделение центра оснащено всем необходимым оборудованием в том числе, обеспечена доступность для маломобильных групп населения. Центр рассчитан на 155 койко-мест, но здесь сейчас проживают 88 человек. Здесь можно встретить людей разного возраста — от 22 года до 70 лет. В основном мужчины.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

— К нам люди поступают из разных регионов. Некоторые сами к нам приходят, потому что им негде жить, а других полицейские привозят с улиц. Они приходят к нам обросшие, без вещей и документов. Их осматривают дезинфекторы на наличие паразитов, обрабатываются их личные вещи, далее следует водные процедуры. Также они все проходят полный медицинский осмотр (анализы, рентген), с ними работают психологи. Так они уже адаптируются, — рассказывает заведующая отделением центра Разия Сейпулданова.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Она отметила, что основной задачей Центра является восстановление утраченного социального статуса получателей услуг. В этой связи здесь проводится ряд мероприятий.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— В основном это восстановление документов, удостоверяющих личность. Лица преклонного возраста из-за отсутствия документов не имеют возможности оформить пенсии, инвалидность. После оформления документов ведутся работы по оформлению пенсии, инвалидности. В случае соответствия критериям, оформляем необходимые документы для перевода в дом престарелых, — сказала она.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Также в центре создаются максимально благоприятные условия для комфортного пребывания и бытового самообслуживания. Получателям услуг предоставляются койко-места с обеспечением постельными принадлежностями, предметами личной гигиены. На все время пребывания обеспечиваются четырехразовым питанием, транспортными услугами перевоза получателей услуг для лечения, оформляются необходимые документы, проводятся различные праздничные мероприятия.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Кроме того, в центре функционирует служба социального патруля, осуществляющая выезды по обращениям волонтеров, жителей города, по заявкам представителей акиматов районов и плановые выезды в город с охватом один район в день.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По данным акимата, общее количество получивших помощь Центров с начала года по настоящее время составило 416 человек.