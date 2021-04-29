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    20:28, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Железнодорожную больницу реконструируют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Железнодорожную больницу на пересечение улиц Абая - Масанчи реконструируют в Алматы. Здесь появится современный детский реабилитационный центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здание, которое мы все знаем, как железнодорожную больницу на пересечении проспекта Абая и улицы Масанчи, передано в управление города. Здесь планируется реконструкция и капитальный ремонт и будет размещен городской реабилитационный центр. Будут предусмотрены все реабилитационные помещения вплоть до бассейна. Завершение работ планируется в ноябре следующего года», - сказал в ходе презентации руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

    Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев добавил, что здесь будет очень современный детский реабилитационный центр.

    По словам Наримана Табынбаева, также в городе планируется реконструкция ряда зданий и строительство центра паллиативной помощи, СПИД-центра на 250 коек, онкологического центра на 250 коек, реабилитационного центра для инвалидов на 150 коек, многопрофильной клиники (vamed) на 200 коек.


    Теги:
    Здравоохранение Акимат Строительство Алматы Благоустройство
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