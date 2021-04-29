Железнодорожную больницу реконструируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Железнодорожную больницу на пересечение улиц Абая - Масанчи реконструируют в Алматы. Здесь появится современный детский реабилитационный центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здание, которое мы все знаем, как железнодорожную больницу на пересечении проспекта Абая и улицы Масанчи, передано в управление города. Здесь планируется реконструкция и капитальный ремонт и будет размещен городской реабилитационный центр. Будут предусмотрены все реабилитационные помещения вплоть до бассейна. Завершение работ планируется в ноябре следующего года», - сказал в ходе презентации руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев добавил, что здесь будет очень современный детский реабилитационный центр.

По словам Наримана Табынбаева, также в городе планируется реконструкция ряда зданий и строительство центра паллиативной помощи, СПИД-центра на 250 коек, онкологического центра на 250 коек, реабилитационного центра для инвалидов на 150 коек, многопрофильной клиники (vamed) на 200 коек.