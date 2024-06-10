Названа дата начала реконструкции бывшей железнодорожной больницы Алматы

Здание бывшей железнодорожной больницы в Алматы реконструируют в детский реабилитационный центр. Начало строительных работ запланировано в октябре этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заброшенное здание, которое известно многим как железнодорожная больница, долгое время пустовало. Оно находится в центре города - на пересечении улиц Абая - Масанчи. Сейчас это место превратилось в пристанище бомжей. Недавно наши корреспонденты побывали здесь и показали, что сооружение находится в полуразрушенном состоянии - выбиты окна, разбиты и разрисованы стены.

Бывшее здание больницы Турксиба построено в 1950 году по проекту архитектора Михаила Кудрявцева. Оно является одним из немногих сохранившихся в городе объектов «национального стиля», декларирующих синтез классических и региональных традиций. В 2021 году сообщалось, что здание передано в управление города. Тогда и стало известно о планах по реконструкции данного здания. Строительные работы изначально хотели завершить еще в ноябре 2022 года, однако проект еще не реализован.

- В настоящее время разработка проектно-сметной документации завершена на 90%. Решения, принимаемые по медицинскому оборудованию, согласовываются с соответствующими государственными организациями. Далее разработанная проектно-сметная документация пройдет государственную экспертизу. Строительные работы планируется начать в октябре 2024 года, - ответили на запрос нашего агентства в пресс-службе акимата Алматы.

Согласно паспорту объекта, на этом месте откроется городской детский реабилитационный центр на 250 посещений в смену. Площадь участка составляет 1,75 га, а самого здания - 8112 квадратных метра. Завершение строительно-монтажных работ запланировано в конце 2025 года.