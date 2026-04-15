Реконструкция парка Первого Президента в Алматы: что известно о сумме

Как сообщили в управлении развития общественных пространств, на сегодняшний день проектно-сметная документация по реконструкции парка находится на стадии корректировки. В связи с этим общий объем финансирования, включая средства местного бюджета, будет окончательно определен после завершения корректировки и получения положительного заключения государственной экспертизы.

— Финансирование разработки концепции и проектно-сметной документации осуществляется за счет спонсорских средств. Реализация строительно-монтажных работ по реконструкции Парка Первого Президента Республики Казахстан предусматривается за счет средств местного бюджета. При этом за счет спонсоров уже реализуется отдельный проект — благоустройство современного общественного пространства для активного отдыха Flow Park, расположенного восточнее улицы Дулати, — уточнили в управлении.

Полномасштабные строительно-монтажные работы начнутся после утверждения проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы.

Тем временем в парке уже началась поэтапная реализация проекта. Ранее первый заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев ознакомился с ходом работ и поручил подрядчикам наглядно обозначить, какие зоны будут временно закрыты, а какие останутся доступными для посетителей.

По его словам, устаревшее покрытие не будет утилизировано — брусчатку планируется использовать повторно на второстепенных дорожках. При этом все деревья сохранят: предусмотрены только санитарная обрезка и при необходимости пересадка.

— Концепцию полностью раскрывать не будем — пусть это станет сюрпризом. Но могу сказать, что в парке появится новый каскад озер, — отметил он.

Согласно проекту, работы должны занять до 1,2 года, однако подрядные организации заявили о готовности завершить реконструкцию за 10 месяцев.

В акимате подчеркивают, что проект направлен на комплексное обновление территории: модернизацию инфраструктуры, развитие прогулочных зон и расширение зеленых насаждений. В результате парк должен стать более современным и комфортным для горожан и гостей города.

Как сообщалось ранее, реконструкция будет проводиться поэтапно без полного закрытия всей территории. В первую очередь временно ограничат доступ к южной части парка, где начнутся основные работы, тогда как остальная территория — от центральной зоны до входной арки — останется открытой.

Проект предусматривает обновление входной группы, благоустройство пешеходных маршрутов, модернизацию зон отдыха и создание новых функциональных пространств. Особое внимание уделят сохранению природной среды и развитию зеленого фонда.

В рамках реконструкции запланировано расширение ассортимента деревьев и кустарников, создание разнотравных экосистем и новых зеленых массивов. В частности, появится сосново-березовая роща площадью 4 гектара, а также будет высажено более 5,5 тысячи цветущих деревьев.

Ранее сообщалось, что в парке появятся новые фонтаны, пруды, детские и спортивные площадки, а также современные малые архитектурные формы. По словам Алмасхана Сматлаева, после обновления парк может стать одним из лучших в Центральной Азии.

В свою очередь аким Алматы Дархан Сатыбалды отметил, что инженерные сети парка изношены, система полива выходит из строя, а концепция обновления разрабатывается лондонской компанией. Были установлены строгие критерии, чтобы сохранить существующие деревья.