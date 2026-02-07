Парк Первого Президента в Алматы хотят сделать лучшим в ЦА

Заместитель акима города Алмасхан Сматлаев на брифинге РСК сообщил о планах по обновлению парка.

— По предполагаемым нормативным срокам это должно занять полтора года. Но мы рассчитываем до конца года все это завершить. Там будет проведена масштабная работа в части благоустройства: непосредственно появятся новые фонтаны, новые пруды, новые озеленения, новые МАФы для детских площадок, новые спортивные площадки, будут построены новые сады. Мне не хочется раскрывать все детали, хочется сделать приятный сюрприз. Мы рассчитываем, что это будет одним из лучших парков Центральной Азии, — сказал он.

Ранее в акимате сообщили, что реконструкция будет проводиться за счет спонсорских средств.

Проект предусматривает концепцию устойчивого озеленения: расширение ассортимента деревьев и кустарников, создание разнотравных экосистем и новых зеленых массивов, включая сосново-березовую рощу на площади 4 гектаров, а также высадку более 5,5 тысяч цветущих деревьев.

Аким города Дархан Сатыбалды добавил, что инженерные сети парка изношены, система полива выходит из строя, а концепция обновления разрабатывается лондонской компанией. Были установлены строгие критерии, чтобы сохранить существующие деревья.